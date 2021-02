Iran zagrozil, da bo onemogočil nadzor IAEA

Iran je danes zagrozil, da bo Mednarodni agenciji za jedrsko energijo (IAEA) močno omejil dostop do svojih jedrskih objektov, če do nedelje ne bo prišlo do preboja v pogajanjih glede mednarodnega jedrskega dogovora, pišejo tuji mediji. Kot je danes izjavil tiskovni predstavnik iranskega zunanjega ministrstva, bo Iran ustavil izvajanje dodatnega protokola za IAEA, ki v skladu z jedrskim dogovorom iz leta 2015 dovoljuje IAEA neovirane inšpekcije iranskih jedrskih objektov.Iranski ultimat je nov pritisk na novo ameriško administracijo pod vodstvom predsednika. Potem ko so se ZDA v času mandata nekdanjega predsednikaenostransko umaknile iz dogovora in zoper Islamsko republiko uvedle sankcije, trenutni ameriški predsednik odpravo sankcij in vrnitev k sporazumu pogojuje s spoštovanjem dogovora s strani Irana. Iran je namreč protestno prenehal spoštovati nekatera določila, zlasti glede bogatenja in skladiščenja urana, začeli so proizvajati tudi uranovo kovino Namestnik iranskega zunanjega ministraje danes sporočil, da je minimum, ki ga pričakuje Iran, sprostitev izvoza iranske nafte in dostop do blokiranih bančnih računov v tujini. ZDA so namreč zagrozile s sankcijami vsem, ki bi poslovali z Iranom.Pred dnevi je za precej razburjenja poskrbel vodja iranske obveščevalne službe, ki je v televizijskem pogovoru namignil, da bi Iran lahko začel izdelovati jedrsko bombo, če sankcije, ki zavirajo iransko gospodarstvo, ne bodo odpravljene takoj. Hatibzade je navedbe danes zanikal in poudaril, da je iranski jedsrki projekt miroljuben, namenjen proizvodnji jedrski energiji.