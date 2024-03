Vrh reševanja gore evropskih težav

V nadaljevanju preberite:

Začetek pristopnih pogajanj EU z Bosno in Hercegovino (BiH), ki so ga sprejeli na vrhu EU v Bruslju, je prelomen, zgodovinski dogodek za državo, ki ima skoraj 30 let po Daytonu precej težav z notranjim delovanjem. Za napredek na evropski poti bodo morali v Sarajevu še bolj zavihati rokave.

Voditelji so pozvali k takojšnjemu humanitarnemu premoru, ki bo pripeljal do vzdržnega premirja, brezpogojne izpustitve talcev in oskrbe s humanitarno pomočjo. Izrazili so močno zaskrbljen zaradi katastrofalnih humanitarnih razmer v Gazi in njihovih nesorazmernih posledic za civilno prebivalstvo.

Evropska komisija je včeraj predlagala višje carine na uvoz ruskega in beloruskega žita, oljnih semen in iz njih pridobljenih proizvodov. Ruska federacija je sorazmerno majhna dobaviteljica žita za EU, toda v Bruslju opozarjajo na nevarnosti, če bi Moskva dobave začela uporabljati kot geopolitično orodje.