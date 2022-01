Italija si je kupila še vsaj leto stabilnosti in blaginje

V nadaljevanju preberite:

Sergio Mattarella, ki ga imajo Italijani povečini radi, ker ne vnaša razdora in zna pomirjati, je bil v soboto zvečer še za sedem let izvoljen za predsednika države. Po tednu dni pretresov, že kar neusmiljenih bojev med predstavniki politične elite v palači poslanske zbornice, se je vrnila spokojnost.

Stranke so se spet umaknile tehnični vladi, ki z dokaj trdo roko in odredbami upravlja državo in preprečuje ropanje evropskih sredstev, namenjenih zdravljenju gospodarstva po pandemiji. Strankarski politiki vendarle tudi po koncu težkega tedna ugotavljajo, da se bo moralo kaj spremeniti, saj se jim ureditev pravzaprav ruši, ko soglasno dvigajo roke za Draghijeve odločitve. Draghi jim je na koncu, ko je šel prav on prosit Mattarello, naj se vrne, povedal, da se bo poslej manj pogajal s strankami in več odločal.

Položaj predsednika republike v Italiji po ustavi nima posebno velike teže, bolj protokolarne narave je, vpliven je samo v trenutkih političnih kriz. Ker pa se krize ponavljajo skoraj vsako leto, država pač šteje skoraj toliko vlad kot let republike, je predsednik republike na trenutke lahko odločilen. Morda še nikoli toliko kot zadnja leta.