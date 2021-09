Danska ukinja še zadnje omejitve za zajezitev pandemije

8.56 Danci se poslavljajo od

omejitev za zajezitev širjenja novega koronavirusa

8.04 Ameriške letalske družbe ob širjenju okužb opozarjajo pred padcem prometa

Cepilni center v Neaplju. FOTO: Ciro De Luca/Reuters

7.40 V Italiji odobrili uporabo tretjega odmerka cepiv

7.00 Finančni ministri EU na Brdu o okrevanju in obdavčevanju

7.00 Eurobarometer: Nezaupanje Slovencev v vlado glede načrta za okrevanje in cepilne strategije

6.00 Počivalšek napovedal zaostrovanje pogojev za zaposlene v državni upravi

Na Danskem danes odpravljajo še zadnje omejitve, ki so jih oblasti uvedle za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Popolno sproščanje ukrepov je omogočila visoka stopnja precepljenosti v državi. Covid-19 na Danskem ni več označen kot bolezen, ki ogroža družbo, poročajo tuje tiskovne agencije.Na Danskem od danes tudi za vstop v nočne klube ni več potrebno potrdilo o prebolelosti, cepljenju ali negativnem testu, potem ko so ta pogoj že v začetku meseca odpravili za vstop v druge javne prostore. Danske oblasti so sicer ukrepe za omejitev širjenja novega koronavirusa, med drugim obveznost nošenja mask, postopoma ukinjale v zadnjih nekaj mesecih. Vrnitev v normalo bodo na Danskem med drugim številni praznovali v soboto na koncertu v Københavnu, kjer se bo prvič po začetku epidemije v Evropi zbralo 50.000 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Že v začetku meseca so v državi ob sproščanju ukrepov organizirali prvi festival na prostem po začetku epidemije, ki so ga poimenovali Nazaj v življenje. Na njem se je zbralo 15.000 ljudi. Kljub odpravi ukrepov pa za tiste, ki prihajajo iz tujine, nekatere omejitve še vedno ostajajo. Potniki, ki vstopajo na Dansko, morajo še vedno predložiti potrdilo o cepljenju, prebolelem covidu ali negativnem testu na okužbo, na letališčih pa so obvezne maske, poroča AFP.Ameriške letalske družbe so v četrtek poslabšale napovedi o prihodkih in dobičku v tretjem četrtletju letošnjega leta. Ob ponovni krepitvi pandemije covida-19 namreč zaznavajo zmanjšanje števila rezervacij za vozovnice in povečan obseg odpovedi. Julij je bil za letalske družbe dober mesec, avgust že slabši, zdaj pa je vse več odpovedi in vse manj nakupov vozovnic. American Airlines v tretjem četrtletju pričakuje za 25 do 28 odstotkov nižje prihodke kot v istem obdobju leta 2019. United Airlines prav tako pričakuje nižji promet, podobno tudi druge večje letalske družbe.Vendar pa je United sporočil, da tokratno naraščanje števila okužb najverjetneje ne bo tako zelo vplivalo na poslovanje, kot so prejšnji valovi, in težave naj bi bile prehodne narave. Ameriške letalske družbe so uvodni val pandemije preživele s proračunsko pomočjo, po začetku cepljenja letos pa se je zračni promet začel spet krepiti, vendar to velja le za domače polete. Mednarodni poleti so okrnjeni zaradi prepovedi vstopa v ZDA za državljane držav območja Schengna in drugih.Italijanska agencija za zdravila AIFA (Agenzia italiana del farmaco) je odobrila tretji odmerek cepiv, in sicer prednostno za ranljive skupine. Tako imenovano cepivo booster bo prednostno namenjeno tistim, o katerih verjamejo, da po prejemu rednih odmerkov cepiv niso razvili popolne zaščite, za starejše od 80 let in stanovalce domov za starejše.Finančni ministri EU bodo danes in v soboto na neformalnem zasedanju na Brdu razpravljali o okrevanju ob pandemiji covida-19 in obdavčevanju v 21. stoletju. Danes bo gostja izvršna direktorica IMF, v soboto pa generalni sekretar OECD. Oba se bosta danes sestala s premieromMinistri se bodo danes posvetili razpravam o vplivu podnebnih tveganj na finančne trge in o možnostih usmerjanja posebnih pravic črpanja Mednarodnega denarnega sklada (IMF) ranljivim državam. Razprave o drugi temi se bo udeležila tudi izvršna direktorica IMF Georgieva.V soboto pa bodo ministri pretresali fiskalne scenarije za zagotavljanje odpornega okrevanja ob pandemiji covida-19 in priložnosti za naložbe prihodnosti ter govorili o posodabljanju globalnega sistema obdavčevanja podjetij v digitalni dobi. V pogovorih o obdavčevanju bo sodeloval tudi generalni sekretar Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) Cormann.Evropski parlament je pripravil javnomnenjsko raziskavo v vseh državah članicah. Kar 81 odstotkov anketiranih se strinja ali dokaj strinja, da bi izplačilo sredstev državam članicam morali pogojevati z uresničevanjem vladavine prava in demokratičnih načel. Tako imajo zahteve Bruslja, predvsem do Madžarske in Poljske, podporo v evropskem javnem mnenju. V državah Višegrajske skupine, v Estoniji, na Nizozemskem in v Sloveniji je delež zagovornikov tega najnižji, a še vedno nad 70 odstotki.S trditvijo »Moji nacionalni vladi je mogoče zaupati, da bo ustrezno uporabila sredstva iz NextGenerationEU« se je v Sloveniji, denimo, popolnoma ali dokaj strinjalo le 24 odstotkov anketiranih. To je najmanj v celotni Uniji. Na ravni EU je bil delež pozitivnih odgovorov 44 odstotkov.Minister za gospodarski razvoj in tehnologijoje na včerajšnji finančni konferenci v Portorožu napovedal nadaljnje korake glede pogojev za zaposlene v državni upravi. Od zaposlenih, ki so v stiku z ljudmi, se bo po njegovih besedah zahtevalo pogoja prebolevnosti ali cepljenja.Počivalšek je v pogovoru ob sklepu prvega dneva finančne konference pojasnil, da ponovnega zaprtja države zaradi epidemije ne bo, saj imamo po eni strani dovolj cepiva, po drugi pa ni moč pričakovati, da bo država v finančni pomoči gospodarstvu tako darežljiva kot v prejšnjih epidemičnih valovih. »To se ne bo več zgodilo, ker imamo možnost, da z ukrepi na zdravstvenem področju to pandemijo zajezimo,« je dodal.