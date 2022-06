Iz stavke železniških delavcev lahko nastane večji problem

Brez popuščanja. Tako je bilo mogoče razumeti glavno vodilo britanske vlade pri odzivanju na stavko železniških delavcev, največjo na Otoku v zadnjih tridesetih letih, zaradi katere je danes obstal velik del javnega prometa v Angliji, Walesu in na Škotskem. Ustavitve vlakov so napovedane tudi jutri in v soboto, sindikalni voditelji in politiki pa opozarjajo pred možnostjo razširitve stavke na druge sektorje gospodarstva.

Vzrok za stavko so po navedbah sindikata RMT, ki zastopa okoli 40.000 železniških delavcev, nizke plače, ogrožanje delovnih mest in slabšanje delovnih pogoji zaposlenih na različnih železniških omrežjih v državi, ki so po mnenju predstavnikov sindikata predvsem posledica manjšanja javnih sredstev za železnice. Na vlado med drugim letijo očitki, da železniške družbe sili v varčevanje, to pa ne ogroža samo delovnih mest, ampak hkrati slabša kvaliteto zaposlitev. V sindikatu so tudi prepričani, da vlada aktivno ovira pogajanja med delodajalci in zaposlenimi.

Železniški delavci si želijo višjih plač in varnejših zaposlitev. Foto: Ben Stansall/Afp

Vlada kritike na svoj račun zavrača, tako kot tudi ideje, da bi se s sindikatom neposredno pogajala. V stavki namesto tega vidi poskus izsiljevanja, predvsem pa nepotrebno povzročanje škode gospodarstvu, ki že tako ni v najboljši kondiciji.

Premier Boris Johnson med zasedanjem vladnega kabineta. Foto: Carl Court/Reuters

»Bojim se, da se moramo vsi, in to pravim celotni državi, pripraviti na to, da bomo vztrajali na začrtani poti,« je na dan, ko 80 odstotkov britanskih vlakov ni vozilo, povedal premier Boris Johnson. V mislih je imel predvsem načrte vlade za »modernizacijo« železnic, ki vključujejo zapiranje železniških blagajn in zmanjšanje delovne sile, ter vztrajal, da so ti ukrepi pogoj za to, da bodo poslovanje železniških družb in cene prevoza v prihodnosti ostale vzdržne.

Vrnitev v 70. leta?

V sindikatu RMT so prepričani, da bo javnost razumela njihove zahteve, zlasti usklajevanje rasti plač z inflacijo. Hkrati se nadejajo, da lahko iz njihove stavke zraste nekaj večjega. »Britanski delavec potrebuje dvig plače in varno zaposlitev,« je za Sky News poudaril vodja RMT Mick Lynch in opozoril na »neizogibnost« novih stavk tudi v drugih sektorjih gospodarstva, če britanska vlada ne bo spremenila svoje usmeritve in začela vlagati več v javne storitve.

Na železniški postaji Waterloo ob delavnikih običajno mrgoli ljudi. Foto: Ben Stansall/Afp

Ta nevarnost je tudi glavni razlog, zakaj stavka po besedah nekdanjega finančnega ministra Kena Clarka ne sme uspeti, saj bi to najverjetneje privedlo do podobnih zahtev v drugih delih javnega sektorja, ki je relativno slabše plačan v primerjavi z zaposlenimi v železniškem prometu. Država bi se s tem, kakor je povedal za BBC, lahko hitro znašla v podobni spirali naraščajočih plač in cen, kot jo je doživela v sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja.