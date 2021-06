Izkoreniniti korupcijo, braniti svobodo tiska in neodvisnost pravosodja

Predsednik ZDAje sinoči po vrhu Nata povedal, da je najpomembnejšimi skupnimi misijami »obnova in krepitev odpornosti naših demokracij«. Tako naj bi dokazali svetu in svojim ljudem, da demokracija in naše zavezništvo še vedno lahko zmaga proti izzivom današnjega časa in uresničuje potrebe ljudi.»Izkoreniniti moramo korupcijo, ki izčrpava našo moč; se varovati pred tistimi, ki sejejo sovraštvo in delitve za političen dobiček – ta zlagani populizem; vložiti v krepitev institucij, ki podkrepijo in varujejo naše negovane demokratične vrednote, kot tudi varovanje svobodnega tiska in neodvisnega pravosodja,« je o nalogah povedal Biden. To vse da je bilo na agendi.Tako naj bi bilo gledano čez 25 let, ali smo pristopili izzivu, saj je veliko avtokracij, ki pričakujejo, da se bodo v čedalje bolj zapletenem svetu premikale hitreje in uspešneje. »Sklenili smo, da jim bomo pokazali, da se motijo,« pojasnil Biden.Danes bo v Bruslju potekal še vrh EU-ZDA z zasedanjem Bidna, predsednice evropske komisijein predsednika evropskega sveta. Pričakovano je, da bo vrh potekal v znamenju nove enotnosti in zbliževanja po težkih letih. Med ključnimi vprašanji sta bitka proti pandemiji in podnebne spremembe. Med odprtimi vprašanji med Brusljem in Washingtonom je vprašanje kazenskih carin na izvoz aluminija in jekla v ZDA.