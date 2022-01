Izrael bo starejše od 60 let in zdravstveno osebje cepil s četrtim odmerkom

07.35 Izrael starejšim od 60 let in zdravstvenemu osebju ponudil cepljenje s četrtim odmerkom

V Izraelu bodo starejšim od 60 let in zdravstvenemu osebju ponudili četrti odmerek cepiva proti covidu-19, poroča Guardian. Premier Naftali Bennett je to informacijo objavil v nedeljo ob porastu okužb z različico omikron in dejal, da je najvišji zdravstveni uradnik v državi to odobril. Kot je med drugim dejal v izjavi, bodo lahko ti dve skupini četrti odmerek prejele štiri mesece po tem, ko so prejele zadnji oz. tretji odmerek cepiva, kar je odobrilo izraelsko ministrstvo za zdravje. »Izrael bo tako znova pionir globalnih prizadevanj za cepljenje. Omikron ni delta; je povsem drugačna igra z žogo. Moramo paziti na žogo, delovati hitro in odločno, če želimo v tej pandemiji še naprej imeti odprto državo, kolikor je to mogoče,« je dejal. Izrael je v četrtek odobril četrti odmerek cepiva proti covidu za osebe z oslabljenim imunskim sistemom in tako postal ena prvih držav, ki je to storila. Oblasti so v nedeljo poročale o 4206 novih okužbah s covidom v zadnjih 24 urah in 195-odstotnem povečanju v zadnjem tednu. Bennett je opozoril, da bi lahko primeri kmalu narasli na približno 50.000 primerov na dan in ob tem pozval vse odrasle in otroke, naj se cepijo.

Izraelski premier Naftali Bennett. FOTO: Emil Salman/Pool/Reuters

07.26 Zaradi omikrona letos odpovedanih že prek 4000 letov

V nedeljo je bilo po svetu odpovedanih več kot 4000 letov zaradi slabega vremena in porasta števila primerov zaradi slabega vremena in porasta števila primerov koronavirusa, in sicer zaradi nove različice omikron, poročanje Reutersa povzema britanski Guardian. Leti, ki so bili odpovedani do 20. ure po srednjeevropskem času, so vključevali 2400 prihodov in odhodov iz ali znotraj ZDA, je razvidno iz spletne strani za sledenje FlightAware.com. V svetovnem merilu je zamujalo več kot 11.200 letov. Med letalskimi družbami z največ odpovedi sta bila SkyWest in SouthWest s 510 oziroma 419 odpovedi, je pokazal FlightAware. Med prazniki je sicer običajno povečano število letov, vendar je hitro širjenje omikrona povzročilo močno povečanje okužb, posledično pa so morale letalske družbe odpovedati lete, saj so bili piloti in kabinsko osebje v karantenah.