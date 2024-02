Izrael je najavil datum ofenzive na Rafo

Če Hamas do 10. marca ne bo osvobodil vseh talcev, se bo začela ofenziva na Rafo na jugu Gaze, je v nedeljo opozoril član izraelskega vojnega kabineta Beni Ganc. »Če do ramadana naših talcev ne bo doma, se bodo boji nadaljevali povsod, tudi na območju Rafe,« je po poročanju tujih tiskovnih agencij opozoril Ganc.

To je prvič, da je Izrael napovedal, kdaj naj bi se začela napovedana ofenziva na mesto, kamor se je pred nasiljem zateklo približno 1,5 milijona Palestincev, poroča britanski BBC.

Ganc je dodal, da bo Izrael pred tem v dialogu z ZDA in Egiptom tamkajšnjim civilistom omogočil evakuacijo. Izrael bo v dialogu z ameriškimi in egiptovskimi partnerji omogočil evakuacijo civilistov, da bi čim bolj zmanjšal število civilnih žrtev, je dejal nekdanji izraelski obrambni minister.

Med napadom na Izrael 7. oktobra lani so pripadniki palestinskega islamističnega gibanja Hamas ubili več kot 1160 ljudi, okoli 250 ljudi pa so jih ugrabili in jih odpeljali v Gazo, kjer je po podatkih Izraela še vedno 130 talcev, poroča AFP. Po podatkih Hamasovega ministrstva za zdravje je v izraelski ofenzivi na območju Gaze umrlo več kot 28.900 ljudi, od tega velika večina civilistov.

V svetu se medtem vse bolj krepijo opozorila pred ofenzivo na Rafo. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v nedeljo opozorila, da ji ni bilo dovoljeno vstopiti v bolnišnico Naser v Han Junisu, ki je po četrtkovem vdoru izraelske vojske prenehala delovati. Izraelska vojska je vdrla v bolnišnico, ker naj bi se v njej skrivali borci Hamasa. Domneva, da so tam tudi talci, ki jih je Hamas zajel v napadu na Izrael 7. oktobra lani.