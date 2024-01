Izrael je okrepil napade na jugu Gaze

Izraelska vojska nadaljuje bombardiranje Gaze. Najbolj intenzivno je na jugu enklave. Spopadi so terjali tudi nove smrtne žrtve, po podatkih ministrstva za zdravje v Gazi je v zadnjem dnevu umrlo še 190 ljudi.

O silovitih spopadih med izraelsko vojsko in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas poročajo predvsem iz Han Junisa, največjega mesta na jugu Gaze. Čeprav se je izraelska vojska osredotočila predvsem na jug, pa se spopadi nadaljujejo tudi na severu, kjer Hamasovi predstavniki poročajo o obstreljevanju v središču mesta Gaza.

V najnovejših spopadih in nasilju je življenje izgubilo še 190 ljudi, skupno pa je vojna terjala že 25.295 smrtnih žrtev. Ranjenih je več kot 63.000, je razvidno iz podatkov ministrstva za zdravje, s katerim upravlja Hamas.

Obstreljevanje se nadaljuje tudi na severu Izraela ob meji z Libanonom, kjer so se ponoči oglasile sirene. Libanonsko šiitsko gibanje je sporočilo, da so ponoči zabeležili več raket na jugu Libanona in da je bil pri tem ubit najmanj en njihov borec.

Ameriški obveščevalci sicer ocenjujejo, da je Izrael doslej ubil od 20 do 30 odstotkov Hamasovih borcev, kar je še vedno precej daleč od njihovega cilja uničenja gibanja, je v nedeljo poročal časnik Wall Street Journal.