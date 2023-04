Izrael bombardira Libanon in Gazo

Izrael je v jutranjih urah izvedel zračne napade na položaje na območje Gaze in jug Libanona. Število žtrtev še ni znano. S tem se je odzval na četrtkovo izstrelitev raket z libanonskega na izraelsko ozemlje, v kateri sta bili lažje poškodovani dve osebi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Palestinsko gibanje Hamas naj bi raketne napade izvedlo kot odgovor na Izraelski napad na Palestince v mošeji Al Aksa, v katerem je bilo ranjenih okoli 40 Palestincev, 350 pa aretiranih.

Po navedbah izraelskih sil so zračne napade izvedli ob 3.30 po srednjeevropskem času, usmerjeni pa so bili na Gazo in jug Libanona. Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, so vsaj tri eksplozije odjeknile v libanonski regiji Tir.

Izraelski viri so nato danes sporočili, da sta bili v današnjem streljanju na zasedenem Zahodnem bregu ubiti dve prebivalki ilegalne izraelske naslebine na palestinskem ozemlju. Odgovornosti za napad ni prevzel še nihče, poroča AFP.

Poročil o žrtvah še ni. FOTO: AFP

Po podatkih Združenih narodov so Izraelci od začetka letošnjega leta ubili že 89 Palestincev in ranili pa so jih že več kot 2500, v istem obdobju pa so Palestinci ubili 14 Izraelcev in jih ranili 44.

Rusija je medtem danes pozvala Izrael, Palestince in Libanon h končanju stopnjevanja nasilja ter k obnovi trajne prekinitve ognja. Misija ZN v Libanonu Unifil pa je opozorila, da so razmere izjemno resne, in vse strani pozvala k zadržanosti.