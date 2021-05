Mrtvi otroci niso metafora

V nadaljevanju preberite:

Med petinšestdesetimi otroki, ki so bili ubiti med izraelskim bombardiranjem območja Gaze, jih je bilo enajst udeleženih v psihosocialnem programu, ki ga za otroke, travmatizirane zaradi vojne, v Gazi izvaja Norveški svet za begunce (Norwegian Refugee Council). V program je vključenih kar 75.000 palestinskih otrok.



V prvem tednu izraelskega »pametnega« bombardiranja ubiti otroci, postranska škoda boja za oblast, so bili stari od pet do petnajst let. Umrli so na svojih domovih v najbolj gosto naseljenih predelih enega najgosteje naseljenih območij na svetu, palestinske sredozemske enklave. Od poletja 2006 in notranje palestinske vojne, ki je sledila razveljavljenim parlamentarnim volitvam, jo nadzira islamistično gibanje Hamas.



Usoda ubitih travmatiziranih otrok okrutno simbolizira usodo celotne Gaze, največjega odprtega zapora na svetu – sistematizirane deponije človečnosti. Z visokim betonskim zidom, opazovalnimi stolpi, mitraljeznimi gnezdi, bunkerji in najbolj moderno tehnologijo nadzora obdana Gaza je že od leta 2007 pod izraelsko in delno tudi egiptovsko gospodarsko in logistično blokado.