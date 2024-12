Izrael poskuša v sirskem vakuumu utrditi svoj položaj

V nadaljevanju preberite:

Izraelske oblasti so si v zadnjih dneh poskušale prilastiti vsaj nekaj zaslug za dramatičen konec vladavine dinastije Asad. Strmoglavljanje enega najbolj zloglasnih režimov na svetu jih je hkrati prepričalo, da politični in varnostni vakuum v Siriji izkoristijo za utrditev meje med državama, okrepitev vojaške prisotnosti na sirskih tleh in uničenje strateških zmogljivosti sirske vojske.