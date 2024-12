Izrael prvič prevzel odgovornost za umor vodje Hamasa Ismaila Hanije

Izrael je v ponedeljek prvič prevzel odgovornost za atentat na Ismaila Hanijo, vodjo palestinskega gibanja Hamas, ki je bil ubit julija v Teheranu. Obrambni minister Izrael Kac je to potrdil ob grožnjah jemenskim hutijevcem. Ti so nato danes na Izrael znova izstrelili raketo, ki pa jo je zračna obramba prestregla.

Kac je v ponedeljkovi izjavi jemenskim hutijevcem zagrozil, da bo Izrael ubil njihove voditelje, tako kot je ubil voditelje libanonskega Hezbolaha in palestinskega Hamasa, pri čemer je omenil tudi Hanijo.

Hanija je bil 31. julija ubit v napadu na rezidenco v Teheranu, kjer se je dan prej udeležil slovesne prisege novega iranskega predsednika Masuda Pezeškiana. Iran, ki velja za pomembnega podpornika Hamasa, je takrat za atentat obtožil Izrael.

Jemenski uporniki so po grožnji Kaca danes znova ciljali Izrael. V osrednjem delu države so se oglasile sirene, ki so svarile pred nevarnostjo napada, vojska pa je potrdila, da je izstrelek sestrelila zunaj meja Izraela.

Jemenski hutijevci so del t. i. osi upora proti Izraelu, ki pod okriljem Irana združuje več oboroženih skupin v regiji. Od začetka vojne v Gazi 7. oktobra lani občasno izstreljujejo rakete in drone proti Izraelu, z napadi na tovorne ladje pa so večkrat tudi povzročili motnje v prometu na ključni pomorski poti v Rdečem morju in Adenskem zalivu.

Izrael in ZDA so v tem času večkrat izvedli povračilne napade na ozemlju Jemna.