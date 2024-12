Izraelska vojska z novimi napadi nad oblegano bolnišnico na severu Gaze

Izraelska vojska je v ponedeljek znova večkrat napadla poslopje oblegane bolnišnice Kamal Advan na severu Gaze, je sporočil direktor te zdravstvene ustanove Husam Abu Safija. V zadnji detonaciji je bilo zvečer poškodovanih najmanj 20 pacientov in članov osebja.

Bolnišnica, ki zdravi 91 pacientov, je bila v ponedeljek tarča izraelskih dronov, ki so zadeli streho in dvorišče, je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal Abu Safija.

Za katarsko televizijo Al Džazira je pozneje dejal še, da je bilo najmanj 20 ljudi ranjenih, ko je izraelska vojska z robotoma detonirala eksploziv pri bolnišnici.

»Svet mora razumeti, da je naša bolnišnica tarča napadov z namenom ubijanja in prisilnega razseljevanja ljudi v njej,« je opozoril direktor.

Vojska je po njegovih besedah v nedeljo zahtevala evakuacijo bolnišnice, v kateri se zdravi okoli 400 civilistov, vključno z dojenčki, ki potrebujejo kisik in inkubatorje. Izraelske sile vse navedbe zanikajo.

FOTO: Bashar Taleb/AFP

Bolnišnica v Bejt Lahiji je ena od dveh še delujočih zdravstvenih ustanov na razdejanem severu palestinske enklave. Vojska je med obleganjem poškodovala več oddelkov bolnišnice, hkrati pa Izrael zelo omejuje dostop humanitarne pomoči na tem območju.

Neodvisna mednarodna preiskovalna komisija Združenih narodov je oktobra opozorila, da Izrael izvaja usklajeno politiko uničevanja zdravstvenega sistema v Gazi.

Izraelske sile so po navedbah komisije med drugim »namerno ubijale, pridržale in mučile zdravstveno osebje ter napadale zdravstvena vozila v Gazi«. Dejanja Izraela prav tako uničujejo generacije palestinskih otrok in morda tudi palestinski narod kot skupino, je zatrdila komisija.