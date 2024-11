Izrael ponoči udaril v središču Bejruta, poročajo o večih mrtvih

Izraelska vojska je ponoči izvedla močan zračni napad na središče Bejruta, so sodeč po poročanju Reutersa sporočili tamkajšnji varnostni viri. Napad je pretresel libanonsko prestolnico. V soseski Basta so izgubili življenje najmanj štirje ljudje, 23 pa je ranjenih, je poročal Hezbolahov al-Manarbroadcaster, ki se sklicuje na libanonsko ministrstvo za zdravje.

Tudi libanonska državna novinarska agencija je objavila, da je napad zahteval veliko smrtnih žrtev in ranjenih ter da je uničil osemnadstropno stavbo.

Na posnetku, ki ga je predvajala libanonska postaja Al Jadeed, je vidna vsaj ena uničena zgradba, več drugih v njeni bližini pa je močno poškodovanih. Izrael je v napadu uporabil bombe za uničevanje bunkerjev, ki so pustile globoke kraterje, še poroča agencija.

Eksplozije so sicer prestolnico stresle okoli 4. ure zjutraj (ob 2.00 po srednjeevropskem času), so Reutersu povedale priče. Varnostni viri so posredovali podatek, da so bile v napadu odvržene najmanj štiri bombe.

To je bil sicer že četrti izraelski zračni napad ta teden, usmerjen na osrednje območje Bejruta. Sicer je bila večina izraelskih napadov usmerjena na južna predmestja, ki jih nadzoruje Hezbolah, še poroča Reuters.

Včerajšnji napad na južnem območju Bejruta. FOTO: AFP

Od začetka izraelske ofenzive na cilje šiitskega gibanja Hezbolah je bilo sicer v Libanonu po navedbah libanonskih virov ubitih več kot 3500 ljudi, več kot milijon jih je zapustilo domove.