Izstrelki padajo vse bližje Tajvanu

V nadaljevanju preberite:

Kitajske vojaške ladje in letala so se še nekoliko bolj približali Tajvanu. Gre za drugi dan vojaških vaj, ki jih je Narodnoosvobodilna vojska začela kot odgovor na obisk ameriške predsednice poslanskega doma Nancy Pelosi v Tajpeju. Številni balistični izstrelki so poleteli iz več kitajskih vojaških izstrelišč. Pet jih je končalo v ekskluzivnem gospodarskem območju Japonske. To je bila svojevrstna grožnja Tokiu, in to neposredno pred tem, ko je Nancy Pelosi prispela na srečanje s premierom Fumiem Kišido.

Več kot sto letal je v četrtek preletavalo Tajvan, med njimi so bili tudi najsodobnejši »nevidni« Y-20U. Hkrati je izplulo na morje več kot deset rušilcev, ki so zaprli pomorske poti in pomagali pri koordinaciji delovanja. Enajst izstrelkov dongfang so izstrelili iz več smeri, vsi pa so padli v vodo severno, južno in vzhodno od Tajvana. Prvič so prek otoka s 24 milijoni prebivalcev letele rakete s pravimi bojnimi konicami.