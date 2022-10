Iztrošeni torijci iščejo zamenjavo za Liz Truss

V nadaljevanju preberite:

Odstop Liz Truss s premierskega položaja je bil pričakovana in neizogibna posledica vladne krize, sredi katere se je znašlo Združeno kraljestvo. Toda vprašanje je, ali bo zamenjava na vrhu prinesla politično stabilnost in spremembe, ki jih potrebuje država. Vladajoča stranka bo v kratkem izvolila že petega voditelja v šestih letih, vse pa kaže, da se bodo konservativci okoli njega oziroma nje težko poenotili. V članku več o odzivih na premierkin odstop in o ugibanjih, ali bi se lahko na čelo vlade vrnil celo Boris Johnson.