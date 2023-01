Jacinda Ardern napovedala odstop – nima energije, da bi nadaljevala delo

Novozelandska premierka Jacinda Ardern je danes napovedala, da bo najkasneje 7. februarja odstopila s položaja. 42-letnica, ki je državo vodila skozi naravne nesreče, pandemijo covida-19 in najhujši teroristični napad v zgodovini, je pojasnila, da nima več dovolj moči.

»Sem človek. Od sebe damo največ, kar lahko, dokler lahko, potem pa je čas, da gremo. In zame je prišel čas,« je dejala na srečanju članov svoje laburistične stranke. Povedala je še, da bo odstopila najkasneje 7. februarja, manj kot tri leta po zmagi na volitvah, ki so ji zagotovile drugi mandat.

»Verjamem, da je vodenje države najbolj privilegirano delo, ki ga lahko ima kdor koli, hkrati pa tudi eno izmed bolj zahtevnih,« je dejala. Dodala je, da takega dela ne moreš in ne smeš opravljati, »če nimaš polnega rezervoarja in nekaj rezerve za nepričakovane izzive«.

Napovedala je, da bo Nova Zelandija novega predsednika vlade dobila po splošnih volitvah, ki bodo 14. oktobra, ob tem pa zatrdila, da sama ne bo kandidirala na njih. Povedala je še, da bo do volitev poslanka v volilnem okrožju. Ko je bila leta 2017 pri 37 letih izvoljena za predsednico vlade, je postala najmlajša ženska na čelu vlade na svetu.

Na novinarski konferenci je potrdila, da bodo volitve 14. oktobra, sama pa se ne bo potegovala za ponovno izvolitev. FOTO: Marty Melville/Afp

V pogovoru s svojo štiriletno hčerko Neve je Ardernova dejala, da se veseli, da bo lahko z njo preživljala čas, ko bo letos začela hoditi v šolo. V sporočilu zaročencu Clarku Gayfordu pa je zapisala: »Dajva se končno poročiti.«

V času, ko je bila premierka, si je prislužila mednarodno priznanje zaradi empatične obravnave pokola v mošeji v Christchurchu leta 2019, v katerem je bilo ubitih 51 muslimanskih vernikov, še 40 pa ranjenih. Kasneje istega leta je bila pohvaljena zaradi odločnega vodenja med usodnim izbruhom vulkana White Island, znanega tudi kot Whakaari. Številne države so se zgledovale tudi po njenem delovanju v pandemiji covida-19.

Od leta 2020 se je njena vlada spopadala s težavami. Njeno priljubljenost so ovirali naraščajoča inflacija, grozeča recesija in okrevanje konservativne opozicije. Premierka Ardern je bila na naslovnicah britanskega Voguea in revije Time, vendar se je zdelo, da je v tujini bolj priljubljena kot doma