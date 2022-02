Janez Janša: Nevarnosti za vojaške spopade v Sloveniji ni

Slovenski premier Janez Janša je spregovoril o dogajanju v Ukrajini, kjer je Rusija danes pričela z vojaško agresijo. Njegov javni nastop si lahko ogledate v posnetku.

»Slovenske misli so z Ukrajino,« je dejal Janša in dejal, da razume stisko Ukrajine, saj je bila Slovenija v enaki stiski pred 30 leti. Povedal je še, da sta s poljskim premierjem Mateuszom Morawieckijem napisala pismo predsedniku evropskega sveta Charlesu Michelu, da pripravijo načrt za hitro integracijo Ukrajine v EU do leta 2030. »To upanje je možno in realno. K temu pozivu se je kasneje priključilo še več kolegov,« je dejal Janša. »Zbudili smo se v drugačen svet in v Evropo, zato so nujne pogumne odločitve. Ampak to upanje je možno samo, če se bo Ukrajina ubranila.«

Povedal je, da mu je ukrajinski premier Denis Šmigal potrdil, da je ruski motiv zamenjava vlade v Kijevu, da bi Rusi nastavili marionetno vlado v korist Moskve. »Zraven je potrdil, da se bo Ukrajina borila, a da potrebuje pomoč. Toda ne glede kaj se bo zgodilo, lahko potrdim, da tako visoke odločenosti po skupnih odzivih, stališčih in odporu proti agresiji še nikoli do sedaj ni bilo. Prav zato so se ljudje v Kremlju tokrat zmotili.«

Ministrstvo za zunanje zadeve je na zagovor ponovno poklicalo veleposlanika Ruske federacije Timurja Ejvazova Državni sekretar dr. Stanislav Raščan je veleposlanika zaprosil, da svoji prestolnici prenese strogo obsodbo ruske vojaške invazije na Ukrajino. Slovenija Rusko federacijo poziva k spoštovanju vseh mednarodno pravnih obveznosti, k prenehanju agresije in k takojšnjemu umiku iz Ukrajine. S tem namenom Slovenija podpira nove omejevalne ukrepe Evropske unije, usmerjene med drugim na subjekte, ki so vpleteni v nezakonito odločitev Rusije.



Na slovenskem ministrstvu so še zapisali, da vojaška agresija proti Ukrajini, ki je suverena država z mednarodno priznanimi državnimi mejami, predstavlja kršitev mednarodnega prava in je resna grožnja evropskemu miru in varnosti. Ruska federacija bo morala prevzeti vso odgovornost za to enostransko odločitev, povzročeno škodo in izgubo človeških življenj.

Janša je še govoril, da Evropa potrebuje energetsko neodvisnost od Rusije in povečano vojaško moč. »Nevarnosti za vojaške spopade v Sloveniji ni,« je še zatrdil predsednik vlade. »Na ozemlju Ukrajine je še kar nekaj slovenskih državljanov. Večini ni uspelo zbežati iz države, zato so se vrnili v Kijev. Zaenkrat so na varnem. Za zdaj nimamo podatkov, da je kdo pogrešan ali ranjen.«

»Rusija je vojaška velesila, a ni gospodarska velesila, zato jo bodo sankcije zelo prizadele,« je napovedal Janša. »Popolnoma je jasno, kdo bo poraženec. Povprečna plača v Rusiji je štirikrat manjša kot v Evropski uniji. Sankcije sicer niso usmerjene proti ruskemu ljudstvu, ampak proti nerazumni, brezglavi in nasilni politiki sedanjega ruskega predsednika.«

Bitka za Ukrajino je bitka za EU

Premier Janša je že tekom dneva na twitterju sporočil, da se je vlada sestala na zaprti seji, da bi ocenila razmere ob agresiji Rusije na Ukrajino. »S sklepi bo vlada v najkrajšem možnem času seznanila Odbora za obrambo in zunanjo politiko.«

Dopoldne je Janša opravil tudi telefonski pogovor z ukrajinskim premierjem Denisom Šmigalom. Govorila sta o razmerah v Ukrajini po ruski agresiji, ki je, kot je Janša zapisal na twitterju, »usmerjena v obglavljenje ukrajinske države in vzpostavitev marionetne vlade«. Bitka za Ukrajino je bitka za EU, je dodal Janša.

Na poslopju vladne stavbe in predsedniške palače so danes v znamenje solidarnosti z Ukrajino izobesili ukrajinsko zastavo.

Janša je danes želel tudi obiskati Ukrajino, toda po ruskem napadu ni odšel v Kijev. »Obiska nismo odpovedali, ampak smo ga prestavili,« je rekel Janša.