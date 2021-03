Janša in Simoniti vendarle na razpravi o svobodi medijev v Sloveniji

13.35 - 14.30 Prva razprava

Barbara Štrukelj, odgovorna urednica Slovenske tiskovne agencije (STA)

Igor Kadunc, generalni direktor RTV Slovenija

Borut Rončevič, član nadzornega odbora RTV Slovenija in vodja strokovnega odbora za medijske projekte na ministrstvu za kulturo

Nataša Pirc Musar, odvetnica, strokovnjakinja za medijsko pravo

Igor Pirkovič, Združenje novinarjev in publicistov



14.30 - 15.15 Druga razprava

Peter Svetina, varuh človekovih pravic

Mirjam Kline, vrhovna državna tožilka



15.15 – 16.30 Tretja razprava

Janez Janša, predsednik Vlade Republike Slovenije

Vasko Simoniti, minister za kulturo

Premierin minister za kulturobosta jutri, sicer virtualno, a vendarle nastopila pred posebno skupino evropskega parlamenta za spremljanje demokracije, vladavine prava in temeljnih svoboščin, kjer bodo znova obravnavali Slovenijo.Skupina Evropskega parlamenta bo po prvem srečanju, ki je potekalo 5. marca , nadaljevala razpravo o položaju medijev v Sloveniji. Delovna skupina, ki deluje v okviru odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve, v državah članicah EU pozorno spremlja položaj glede spoštovanja vrednot EU, zlasti v kontekstu nujnih ukrepov v boju s pandemijo covida-19.Nastopili naj bi glavna urednica STAgeneralni direktor RTVS, strokovnjakainteriz Združenja novinarjev in publicistov. V drugem panelu naj bi nastopila vrhovna državna tožilkain varuh človekovih pravicPredsednik vlade je zahteval zaslišanje z njegovo fizično navzočnostjo v evropskem parlamentu, iz pisarnepa so glede Janševe odpovedi nastopa pred dvema dnevoma sporočili, da se člani odbora med zdravstveno krizo strinjajo z virtualnim srečanjem