Nepremičninski velikan, ki prišepetava argentinskemu predsedniku

Rudarstvo je ena redkih gospodarskih panog, ki si je v prvem letu predsedniškega mandata Javierja Mileia, opomogla in dosegla rast, kar pa je s pridom izkoristil argentinski nepremičninski velikan Eduardo Elsztain. Čeprav je Elsztain ohranjal odprte odnose s prejšnjimi vladami, javne podpore in duhovne povezave z Mileiem ne skriva.

Milei je svoje operativno središče med predsedniško kampanjo leta 2023 postavil v hotelu Libertador, ki je v lasti največje nepremičninske družbe v državi, podjetja IRSA, njegov predsednik in generalni direktor pa je Elsztain. Po izvolitvi je argentinski predsednik v hotelu prebival še dva meseca in pol. Elsztain je bil tudi eden glavnih pobudnikov Mileieve spreobrnitve v judovsko vero, skupaj sta se odpravila tudi na duhovno pot, piše El País.

Od majhne pisarne do luksuznega letovišča

Elsztain se je rodil leta 1960 v Buenos Airesu. Njegov dedek, po narodnosti Poljak, je zapustil Rusijo leta 1917 in se preselil v Argentino, kjer je kupil več zemljišč. Podjetje IRSA, ustanovil ga je leta 1943, je sprva delovalo iz majhne pisarne. Preobrat pa je doživelo leta 1991, ko je prevzel nadzor Eduardo Elsztain in ga prestrukturiral. Začel je vlagati v nepremičninski trg, najprej z najemanjem pisarn in nato z gradnjo nakupovalnih središč.

Med letoma 1997 in 1999 so se pri podjetju osredotočili na hotelski trg in pridobili znamenito letovišče Llao Llao v Barilocheju. Elsztain je vložil kapital tudi v kmetijsko panogo in kupil podjetje Cresud, ki ima v lasti 800.000 hektarov zemlje v Argentini, Braziliji, Boliviji in Paragvaju. Podjetje IRSA je v devetdesetih letih precej sodelovalo z argentinsko državo pri upravljanju nacionalne hipotekarne banke. Trenutno ima približno 800 zaposlenih in tržno vrednost okoli 1,1 milijarde evrov.

Elsztain: Milei, fenomen, ki prinaša spremembe

Pod Mileievo administracijo je rudarski sektor doživel razcvet, kar je Elsztain izkoristil za razširitev svojih naložb. Medtem ko so se številne panoge argentinskega gospodarstva spoprijemale z upadom, je rudarstvo raslo. Elsztain se je prek podjetja Austral Gold Limited, kjer je predsednik od leta 2007, že uveljavil v pridobivanju zlata in srebra v Argentini in Čilu, pa tudi v Južnoafriški republiki.

Kot predsedniški kandidat je Javier Milei na enem od shodov med kampanjo vihtel motorko, s čimer je napovedal gospodarske reze. FOTO: Cristina Sille/Reuters

Ukrepi Mileieve vlade, kot so davčne olajšave v okviru programa spodbud za velike naložbe (RIGI), so dodatno podprli rudarski sektor. Poleg tega so rekordne cene zlata, ki so leta 2024 dosegle 2575 evrov za unčo (28,35 grama), še spodbudile naložbe v rudarstvo. Po napovedih analitikov bi cena zlata letos lahko dosegla 2772 evrov za unčo, kar je obetavna in relativna stabilna naložba v negotovem argentinskem gospodarstvu, poroča El País.

Elsztain je Mileia oklical za »svež fenomen, ki prinaša spremembe,« in izrazil prepričanje, da bo njegova ekonomska politika koristila Argentini po desetletjih gospodarskih težav. Pod Mileievo administracijo sicer številne panoge upadajo, po podatkih statistične platforme Indec pa je rudarski in minerski sektor v zadnjem letu zrasel za 7,1 odstotka.

Obtožen trgovine z drogami

Peronist in nekdanji argentinski minister za gospodarstvo Guillermo Moreno je v januarski oddaji na televiziji C5N Elsztaina označil za enega od treh glavnih vodij trgovine z drogo v Argentini, piše Punta Alta. Opozoril je na razkošne paralelne stolpnice v provinci Rosario, ki jih je zgradilo Elsztainovo podjetje, in poudaril, da so prazne. »Za ljudi predstavljajo umazan denar, pravijo jim 'beli stolpi',« je dejal Moreno in namignil na trgovino s kokainom.

Izjava nekdanjega ministra za gospodarstvo je povzročila burne odzive javnosti in špekuliranje o Mileievi morebitni vpletenosti v trgovino z drogo, saj je njegovo predsedniško kampanjo delno financiral prav Elsztain.