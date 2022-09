Javno slovo od Elizabete II. v Westminstrski palači končano

9.50 17-letna Ajda s Koroške: Ljudje so jokali, vključno z mano

V nepreglednih kolonah, ki so se od srede vile pred Westminstrom, da bi se že zadnjič poklonili kraljici Elizabeti II., so bili ljudje z vseh koncev sveta, tudi kz Slovenije. Med njimi 17-letna Ajda s Koroške, ki je v London v soboto pripotovala z očetom. »Prehod iz hiteče, vznemirjene vrste v zelo slovesno in osebno globoko izkušnjo Westminstrske palače se je zgodil v nekaj trenutkih. Bilo je čustveno, ljudje so jokali, vključno z mano. Vzdušje je ustvarila tradicija, povezana z globokim spoštovanjem, ki ga mnogi čutimo do kraljice. Imela sem veliko srečo, saj je ravno takrat, ko bi morala stopiti pred krsto, nastopila menjava straže, tako da sem lahko videla še ta, stoletja star protokol,« je gimnazijka povedala za STA. »Ko sem vstopila v vrsto, me je najprej osupnilo število in raznolikost ljudi. Stari, mladi, dojenčki, invalidi, vsi pripravljeni čakati dolge ure na mrazu za kraljico. Sprva smo se v vijugah premikali zelo hitro, po par kilometrih pa se je upočasnilo. Takrat sem imela čas za hrano, ki sem jo prinesla s sabo, za čaj in za ogled nočnega Londona.«

FOTO: Loic Venance/AFP

9.40 Končuje se 11-dnevno žalovanje

V Združenem kraljestvu se bo danes s pogrebno slovesnostjo monarhinje Elizabete II. končalo 11-dnevno žalovanje, ki je združilo in ganilo državo. V poldrugem tednu, od kar je 96-letna kraljica umrla na Škotskem in je bil za novega kralja razglašen Karel III., so z Otoka prihajale zgodovinske podobe, ki so iz dneva v dan potrjevale, kako zelo priljubljena je bila kraljica in kako posebno mesto je zadnjih sedem desetletji imela v življenju Britancev. V zadnjih dneh so se pred Westminstrsko dvorano, kjer je ležala njena krsta, vile kilometrske kolone ljudi, nekateri so v vrstah čakali tudi do 20 ur. Nepregledne množice je prav tako pričakovati danes. Po poročanju medijev bi se lahko v središču Londona zbralo okoli milijon ljudi.

8.30 Na pogrebu več kot 500 varovanih osebnosti

Po desetih dneh uradnega žalovanja in enajstih dneh od smrt bo danes v Londonu pogreb kraljice Elizabete II. Udeležilo se ga bo 500 članov kraljevih družin, voditeljev držav, nekdanjih britanskih premierov in drugih pomembnih osebnosti. Med njimi španski kralj Felipe in kraljica Letizia ter japonski cesar Naruhito in cesarica Masako, pa tudi Emmanuel Macron, Jacinda Ardern, Justin Trudeau in prva dama Ukrajine Olena Zelenska, vsi še živeči britanski premieri in drugi politiki. Visoki gostje so v kraljevo bolnišnico Chelsea v diplomatskih avtomobilih z zatemnenimi stekli začeli prihajati malo po pol osmi uri zjutraj.

Dogodek velja za izjemno zahtevnega z vidika varovanja, saj gre za največji varnostni dogodek doslej, večji od olimpijskih iger v Londonu leta 2012 in letošnjega platinastega jubileja oziroma praznovanja 70-letnice vladavine Elizabete II. Varovalo ga bo 10.000 policistov.

8.00 Letališče Heathrow bo ustavilo promet

Zaradi pogreba so v letalskem prometu uvedli posebne prilagoditve. Da bi zagotovili tišino v času dvominutnega molka v Londonu, bo letališče Heathrow za 30 minut ustavilo vse pristanke in vzlete. Ločene spremembe bodo zagotovile tišino tudi v času obreda v Windsorju.

Glede na ocene naj bi si pogrebne slovesnosti prek televizijskih prenosov ogledalo več milijard ljudi.

7.50 Pahor se je vpisal v žalno knjigo

V London je odpotoval tudi slovenski predsednik Borut Pahor. Predsednik Republike Slovenije se je včeraj popoldne, po žalnem mimohodu ob krsti, v dvorcu Lancaster House vpisal v žalno knjigo, odprto v spomin kraljici Elizabeti II.

V Londonu ne bo uradnih predstavnikov iz Rusije, Belorusije, Mjanmara, Venezuele, Sirije ali Afganistana.

Pogreba se ne bo udeležil tudi prestolonaslednik Savdske Arabije Mohamed bin Salman. Da je sploh prejel vabilo, je na Otoku sprožilo val ogorčenja, predvsem ker naj bi ukazal umor novinarja Džamala Hašodžija leta 2018. Savdska stran se je menda naposled odločila, da se pogreba udeleži princ Turki al Fajsa.

Poleg članov družini, bo na pogrebu tudi celotno njeno osebje. Krsta z njenimi posmrtnimi ostanki bo potovala z gradu Balmoral do kapele svetega Jurija na Windsorskem gradu, s čimer se bo sklenilo slovo od najdlje vladajoče britanske monarhinje. Krsto bo prevažalo 142 članov britanske mornarice.

FOTO: Marco Bertorello/AFP

7:30 Spominska slovesnost se je zjutraj končala

Spominska slovesnost v Westminstrski dvorani, kamor je od srede zvečer pripotovalo na stotisoče ljudi iz celotnega Združenega kraljestva in sveta, da bi se poklonilo preminuli kraljici, se je danes zjutraj končala. S tem se je končala vrsta, ki je trajala več dni in se raztezala ob reki Temzi do osem kilometrov daleč. Več sto ljudi je v pričakovanju današnjega pogreba prenočevalo v šotorih na ulicah. Veliko število ljudi pričakujejo tudi v Hyde Parku, kjer bo mogoče pogreb spremljati na velikih zaslonih.

Največje spominsko srečanje voditeljev bo spremljala nepopisna množica ljudi, dogodek pa bo varovalo na tisoče specialnih agentov in policistov. FOTO: Andrew Boyers/Reuters

Kraljičini štirje otroci so ob njej bedeli v petek zvečer, njeni vnuki pa v soboto. Izmena stražarjev je trajala šest ur, vloge pa so menjavali v 20-minutnih intervalih. Ponoči so potekale še zadnje priprave na današnji državniški pogreb.