Jerome Powell bo predlagan za še en mandat na vrhu ameriškega Feda

Dosedanji predsednik ameriške centralne banke Jerome Powell najverjetneje ostaja v palači Feda na washingtonski Constitution Avenue. Demokratski predsednik Joe Biden bo senatu predlagal še en mandat za imenovanca prejšnjega republikanskega predsednika Donalda Trumpa. To prinaša nekaj stabilnosti v gospodarsko viharnih časih visoke inflacije in težav s preskrbovalno verigo, demokratski prvak pa verjetno računa tudi na monetarno podporo svojim ambicioznim socialnim in političnih programom.

V ameriškem kongresu pravkar poteka ogorčen boj za potencialno več tisoč milijard dolarjev vredne globoke reforme ameriške družbe, ki jih kljub nasprotovanju republikancev zahtevajo vladajoči demokrati, in čeprav so v Beli hiši na zahtevo dveh zmernih senatorjev iz lastnih vrst oklestili program »Za boljšo ponovno izgradnjo«, opozicija ne verjame njihovim zagotovilom za njegovo izključno poplačilo z višanjem davkov za podjetja in najbogatejše državljane. Ameriški dolg pa je že brez novih finančnih obveznosti rekordno visok in prehitro višanje obresti bi lahko ogrozilo plačilno sposobnost ali vsaj državno blagajno. Powellu očitno ni škodilo, da je že leta 2019 popustil pred zahtevami – tedaj republikanske – Bele hiše in kljub tedaj solidni gospodarski rasti ni višal rekordno nizkih obrestnih mer.

Demokratski predsednik Joe Biden bo senatu predlagal še en mandat za sedanjega predsednika ameriške centralne banke. FOTO: Andrew Caballero-Reynolds/AFP

Ob veliki potrošnji ameriške države, ki se kaže v demokratskem sprejemu marčevskega 1900 milijard dolarjev vrednega reševalnega paketa po petih podobnih iz leta 2020 ter nedavne 1200 milijard dolarjev vredne obnove in izgradnje infrastrukture, bo morala Fed zelo previdno uravnavati tudi izstopanje iz tako imenovanega kvantitativnega sproščanja. Po mnenju kritikov pa je to le lepši ekonomski izraz za tiskanje denarja. Velika količina denarja na trgu pomaga k bolj tveganim investicijam v kriptovalute ali celo izgubaška podjetja, kar vse povečuje nevarnost nove gospodarske krize.

Predsednik Biden je očitno presodil, da bo Jerome Powell še naprej pravi človek za premagovanje vseh teh finančnih in gospodarskih čeri. Nekdanji investicijski bankir se lahko pohvali tudi s podporo številnih kongresnikov iz obeh velikih ameriških političnih strank. potem ko ga je v sedemčlanski svet guvernerjev pred desetimi leti imenoval demokratski predsednik Barack Obama. Novega in starega predsednika Fed podpira tudi finančna ministrica Janet Yellen, ki je med leti 2014 in 2018 sama vodila ameriško centralno banko, od 84. demokratskih in republikanskih senatorjev, ki so ga potrdili pred štirimi leti, pa jih je 68 še vedno v zgornjem domu kongresa.

Podpredsednica sveta guvernerjev Fed bo Lael Brainard. Foto Brian Snyder/Reuters

Za podpredsednico sveta guvernerjev bo Biden predlagal Lael Brainard, kar zagovornikom boja proti inflaciji z bolj restriktivno denarno politiko prinaša nove strahove. Edina demokratka v svetu guvernerjev pa bolj levemu krilu vladajoče stranke vzbuja upanja na obračunavanje z ekscesi Wall Streeta.