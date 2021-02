Južna Karolina na poti do prepovedi splava

FOTO: Carlos Barria/Reuters

Predstavniški dom državnega kongresa Južne Karoline je v sredo potrdil predlog zakona o skoraj popolni prepovedi splava. Senat je podoben predlog potrdil že prej, guvernerpa je napovedal podpis. Predlagatelji upajo, da bo konservativna večina vrhovnega sodišča ZDA sčasoma spet prepovedala splav v ZDA. Podobne zakone je sprejelo že nekaj drugih zveznih držav, ki imajo tako kot Južna Karolina v državnih kongresih republikansko večino in republikanskega guvernerja.Vsi ti zakoni za zdaj ne veljajo, ker so obtičali na sodiščih po tožbah, ki so jih vložili zagovorniki pravice do splava. Tožbe bodo končale na vrhovnem sodišču, kjer imajo nasprotniki splava zanesljivo večino šestih glasov proti trem.Zakon, ki so ga poimenovali »zakon Južne Karoline o srčnem utripu zarodka in zaščiti pred splavom«, določa, da morajo zdravniki z ultrazvokom preveriti, ali ima zarodek srčni utrip. Če ga ugotovijo, se lahko splav izvede le v primeru posilstva, incesta ali ogroženosti življenja nosečnice. Nosečnica v primeru kršitve zakona ne bo kaznovana, ampak bo kaznovan zdravnik, in to z zaporom do dveh let in denarno kaznijo 10.000 dolarjev.Zakon je v nasprotju z odločitvijo vrhovnega sodišča ZDA v primeru Roe proti Wadu, ki je leta 1973 dovolila splav po celotnih ZDA. Vendar pa predlagatelji računajo, da bo vrhovno sodišče s konservativno večino primer Roe proti Wadu razveljavilo, kar bi določenim zveznim državam omogočilo, da splav povsem prepovejo.Razprava pred sprejetjem predloga v predstavniškem domu Južne Karoline je bila vroča. Nekaj republikancev je želelo še ostrejšo prepoved, demokrati so protestno zapustili sejo, demokratska kongresnicapa je konservativnim kolegom očitala, da jih bolj skrbi za zarodke kot za revne otroke, ki nimajo dovolj hrane in dostopa do izobrazbe.Razpravo je prekinil republikanec, ki se je razjezil, ker njegovih amandmajev za popolno prepoved splava niso upoštevali. Stopil je na sredino dvorane in vrgel svoje amandmaje v zrak ter zapustil dvorano.