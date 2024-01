Južnokorejski parlament sprejel zakon o prepovedi trgovine s pasjim mesom

Južnokorejski parlament je danes soglasno sprejel zakon, ki prepoveduje vzrejo, zakol in prodajo psov za meso, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Gre za tradicionalno prakso, ki že dolga leta povzroča delitve v azijski državi.

Za zakon je glasovalo 208 poslancev, proti ni bil nihče. Veljati bo začel po triletnem prehodnem obdobju in ko ga bo dokončno potrdil predsednik Jun Suk Jeol.

Za vzrejo, prodajo in zakol psov za meso nova zakonodaja predvideva do tri leta zapora ali denarno kazen 30 milijonov vonov (21.000 evrov). Obenem predvideva odškodnino za tiste, ki se ukvarjajo z vzrejo in prodajo psov za prehrano.

90 odstotkov vprašanih je izjavilo, da v prihodnosti ne bodo jedli pasjega mesa.

Pasje meso je že dolgo del južnokorejske kuhinje. Nekoč so za prehrano menda vsako leto ubili do milijon psov, vendar se je poraba v zadnjem času močno zmanjšala, saj imajo Južni Korejci pse vse pogosteje za hišne ljubljenčke. Zakonodaja je doslej prepovedovala kruto ubijanje psov in mačk, ne pa tudi uživanja njihovega mesa.

Uživanje pasjega mesa velja za tabu med mlajšimi Južnimi Korejci, ki živijo v mestih, za prepoved te prakse pa so si prizadevali tudi zagovorniki pravic živali. Ti so novo zakonodajo označili za zgodovinsko.

Za prepoved si je prizadeval tudi predsednik Jun, ki velja za ljubitelja živali in je skupaj s prvo damo Kim Keon Hi, glasno kritičarko uživanja pasjega mesa, posvojil več potepuških psov in mačk.

Dosedanja prizadevanja za prepoved pasjega mesa so naletela na ostro nasprotovanje kmetov, ki vzrejajo pse za prehrano. Po podatkih južnokorejske vlade, na katere se sklicuje AFP, okoli 1100 pasjih farm v državi vsako leto vzredi več 100.000 psov, ki jih strežejo v restavracijah po vsej državi.

V najnovejši raziskavi, ki jo je v ponedeljek objavil možganski trust Animal Welfare Awareness, Research and Education s sedežem v Seulu, je 90 odstotkov vprašanih izjavilo, da v prihodnosti ne bodo jedli pasjega mesa.

Ocena iz leta 2014 je, da se na leto po vsem svetu poje okoli 27 milijonov psov. Zakonodaja držav, tudi v zahodnem svetu, nekje dovoljuje tako vzrejo psov za prehrano kot njeno uživanje, ponekod pa je dovoljeno samo uživanje. Recimo v Kanadi je dovoljeno oboje, v Švici pa le še uživanje.