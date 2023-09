Kaj se je zgodilo med Kanado in Indijo

V nadaljevanju preberite:

Za organizacijo za zaščito sikhov je bil Hardeep Singh Nijjar​ aktivist in heroj. Za indijsko vlado je bil separatist in kriminalec. Dva meseca po smrti je postal strup v odnosih med Ottawo in New Delhijem, in to zaradi obtožbe kanadske strani, da je bil Nijjar​​ žrtev brezobzirne vlade premiera Narendre Modija.