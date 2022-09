Kaj točno pomeni, ko Xi Jinping sname masko

V nadaljevanju preberite:

Ko je kitajski predsednik Xi Jinping v sredo pripotoval v glavno mesto Kazahstana, na obrazu niso imeli mask samo člani vojaškega orkestra, ki so med slovesnim sprejemom odigrali himni obeh držav.

Prav vsi – tudi Xi Jinping in njegov gostitelj Kasim Žomart Tokajev – so nosili maske z zastavicami obeh držav tako na prostem kot med uradnimi pogovori. Celo obrazi pripadnikov častne garde so bili pokriti od spodnjega roba oči do brade. Ni bilo rokovanj. Videti je bilo, da je pandemija na vrhuncu.

To je bil samo eden od simbolov nove svetovne ureditve, v kateri Kitajska določa pravila igre, njeni vazali pa sledijo ritmu sprememb. »Veliki voditelj«, kot so ga poimenovali kazahstanski gostitelji, je to državo izbral kot začetno postajo svojega prvega odhoda čez mejo po 1000 dneh pandemične samoizolacije, in to je bilo sporočilo, namenjeno celotnemu območju pa tudi ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, s katerim se je Xi včeraj sestal v uzbekistanskem mestu Samarkand, kjer se udeležujeta vrhunskega srečanja Šanghajske organizacije za sodelovanje (SCO).