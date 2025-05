Po posredovanju KPK župan Hodoša odpravil nezdružljivost funkcij

Župan Občine Hodoš Denis Tamaško je po posredovanju Komisije za preprečevanje korupcije (KPK) odpravil nezdružljivost funkcij. Prejšnji teden je namreč odstopil kot član sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Hodoš, so sporočili iz KPK. S tem je župan ravnal v skladu z ugotovitvami Komisije, ki mu je februarja letos naložila odpravo nezdružljivih položajev.

Postopek se je začel decembra 2024, ko je Komisija prejela prijavo o domnevni dvojni vlogi župana. Po pregledu dokumentacije je KPK potrdila, da Denis Tamaško dejansko hkrati opravlja funkcijo župana in člana omenjenega sveta, česar zakon o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) ne dovoljuje. Župana so še istega meseca seznanili z njegovimi dolžnostmi in mu naložili, da eno od funkcij opusti. Ker se v zakonsko določenem roku ni odzval, mu je Komisija februarja 2025 izdala opozorilo.

Marca letos je Denis Tamaško KPK obvestil, da je podal odstopno izjavo kot član sveta in ta jo je nato na seji prejšnji teden tudi sprejel. Pri KPK so ocenili, da je župan s tem naredil korak v pravo smer, in poudarili, da kopičenje funkcij praviloma ni v javnem interesu, ker lahko vodi v nasprotje interesov.

Komisija pojasnjuje, da je župan po zakonu zastopnik občine in odloča v vseh zadevah lokalnega pomena. Hkratno opravljanje več funkcij povečuje verjetnost za nastanek nasprotja interesov in s tem tveganje za korupcijo. Interesi širše lokalne skupnosti so namreč lahko v nasprotju z interesi ožje samoupravne narodne skupnosti, za katere skrbijo člani njenega sveta. V primeru župana Tamaška bi lahko njegovo članstvo v svetu, ki zasleduje interese madžarske samoupravne narodne skupnosti, bilo v nasprotju z interesi lokalne skupnosti, ki jo zastopa kot župan.

Tovrstno nezdružljivost funkcij je v podobnem primeru novembra lani potrdilo tudi Upravno sodišče Republike Slovenije. Gre za primer župana Občine Lendava Janeza Magyara, ki prav tako opravlja funkcijo člana sveta Pomurske madžarske samoupravne narodnostne skupnosti.

Vendar pa, kot opozarja KPK, župan Občine Lendava nezdružljivosti funkcij kljub pozivu Komisije in sodni potrditvi ni odpravil v roku in vztraja pri hkratnem opravljanju obeh. Čeprav je sodba upravnega sodišča trenutno predmet revizije pred vrhovnim sodiščem, to po navedbah KPK ne spreminja dejstva, da je odločitev Komisije o nezdružljivosti funkcij pravnomočna.

Če voljeni funkcionar kljub pozivu in pravnomočni odločitvi ne odpravi nezdružljivosti, lahko Komisija o tem zgolj obvesti javnost in uvede prekrškovni postopek, saj drugih vzvodov nima. V KPK poudarjajo, da takšno dolgotrajno kršenje zakona krni zaupanje v delovanje javnih institucij in niža raven integritete v družbi.