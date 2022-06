Kako mamljiva je kulturna dediščina za mafijske posle

V nadaljevanju preberite:

Kulturna dediščina mami in lahko­ zmami tudi na stranpoti. V mafijsko mrežo prekupčevalcev s svetovnimi antikvitetami se je, kakor sodno preiskujejo, domnevno zapletel nekdanji direktor Louvra Jean-Luc Martinez. Ker ga sumijo pranja denarja in sodelovanja v organizirani goljufiji, so ga konec maja pridržali, potem izpustili, a je pod sodnim nadzorom. Zato so ga na ministrstvu za zunanje zadeve in ministrstvu za kulturo pred dnevi umaknili z misije ambasadorja za mednarodno sodelovanje na ­področju dediščine.