Kamala Harris je bila predsednica ZDA - za del dopoldneva

ZDA so imele novo predsednico! Vsaj v petkovih dopoldanskih urah je namesto demokratskega predsednika Joeja Bidna, ki je bil med pregledom črevesja pod narkozo v vojaški bolnišnici Walter Reed, zvezni nadzor nad najmočnejšo vojaško in gospodarsko državo sveta prevzela njegova namestnica Kamala Harris. Okrog poldneva po vzhodnoameriškem času se je Biden zbudil iz narkoze in ponovno prevzel oblast.

Po sporočilih iz Bele hiše Harrisova ni delala iz Ovalne pisarne, ampak je ostala v Zahodnem krilu, mnogi Američani pa bodo najbrž vsaj za trenutek razmislili o usodi administracije s predsednikom, ki bo jutri dopolnil 79. let. Biden se je lahko v zadnjem času pohvalil z več političnimi uspehi, med njimi s 1200 milijard dolarjev vrednimi vlaganji v običajno infrastrukturo in v petek v predstavniškem domu prejetimi 1750 in več milijardami za tako imenovano socialno, še vedno pa velja za ameriškega predsednika z največjim upadom priljubljenosti po drugi svetovni vojni v prvih enajstih mesecih.

Predsednik Joe Biden je odšel na preiskave v vojaško bolnišnico Walter Reed. FOTO: Jonathan Ernst/Reuters

V demokratskih krogih upajo, da se bo to zdaj spremenilo, še manj priljubljena od njega pa je prva temnopolta podpredsednica Kamala Harris. Če je Biden na zadnjih raziskavah javnega mnenja prejemal okrog 38 odstotkov podpore vprašanih, jih je nekdanja kalifornijska pravosodna ministrica dobivala le 28 odstotkov. Po eni od njih kar 51 odstotkov Američanov ni zadovoljnih z njenim delom. Eden pomembnih razlogov je položaj na meji ZDA z Mehiko, ki je še naprej oblegana z ilegalnimi migranti, pa čeprav je Biden Harrisovo že pred meseci pooblastil za reševanje problema.

Migrantska družina iz karavane, ki prodira proti južni meji ZDA. FOTO: Jose Torres/Reuters

Predstavnica za tisk Bele hiše Jen Psaki je veliko nezadovoljstvo javnosti s hčerjo indijske matere in afriškega očeta delno pripisala njeni barvi kože, nasprotniki prve podpredsednice v zgodovini ZDA pa poudarjajo, da je celo med demokratskim predsedniškim merjenjem moči prejela le nekaj odstotkov. V demokratskem Washingtonu je slišati vse več razmislekov, ali bi se kdo drug bolje izkazal na njenem položaju. Še posebej pogosto omenjajo prometnega ministra Peta Buttigiega.