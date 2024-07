Harrisova je že prejela zadostno podporo delegatov

Podpredsednica ZDA Kamala Harris je v ponedeljek na predvolilnem dogodku v Delawaru podpornikom zagotovila, da se je pripravljena pomeriti z Donaldom Trumpom na volitvah in zmagati, poročajo dopisniki Bele hiše. Harrisova je prejela zadostno podporo delegatov in je tako rekoč že postala predsedniška kandidatka demokratov.

Po anketi podprlo 1976 delegatov

Predsednik ZDA Joe Biden je v nedeljo odstopil od tekme za ponovno izvolitev in za nominacijo demokratske stranke podprl svojo podpredsednico, ki je do ponedeljka dobila skoraj popolno podporo stranke, poročajo ameriški mediji. Anketa, ki jo je v ponedeljek zvečer objavila agencija Associated Press, je pokazala, da je Harrisovo podprlo že več kot 1976 delegatov, kolikor je potrebno za osvojitev nominacije v prvem krogu glasovanja.

»Veselim se, da bom kmalu uradno sprejela nominacijo. Ponosna sem, da sem si zagotovila široko podporo, ki je potrebna, da postanem kandidatka naše stranke,« je v izjavi sporočila podpredsednica ZDA, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Virtualno bodo glasovali prihodnji teden

Nacionalni odbor demokratske stranke (DNC) je v ponedeljek zvečer napovedal, da bodo njihovi delegati o predsedniški kandidatki ali kandidatu virtualno glasovali že prihodnji teden, in ne šele na konvenciji, ki bo potekala v Chicagu od 19. do 22. avgusta, poroča Politico in dodaja, da bo proces izbire končan med 1. in 7. avgustom.

Gre pravzaprav le še zato, koga si bo Harrisova izbrala za svojega podpredsedniškega kandidata, pogovore z nekaterimi pa je že opravila, poroča ameriška televizija CNN. Proces izbire njenega podpredsedniškega kandidata vodi nekdanji pravosodni minister ZDA Eric Holder, še poroča Politico.

Harrisova je v ponedeljek zvečer v Delawaru dejala, da je počaščena, ker je dobila Bidnovo podporo. »Rada imam Joeja Bidna, vendar pa si nameravam nominacijo zaslužiti in na koncu tudi zmagati,« je dejala, pri tem pa republikanskega predsedniškega kandidata Trumpa označila za predatorja in prevaranta.

»S takšnimi sem se ukvarjala kot tožilka in lahko mi verjamete, ko vam povem, da poznam tipe, kot je Donald Trump,« je dejala Harrisova.

»Trump želi našo državo odpeljati nazaj v čase, ko številni Američani niso imeli vseh svoboščin in pravic. Mi verjamemo v svetlejšo prihodnost za vse,« je dodala in napovedala, da si bo na položaju predsednice med drugim prizadevala za odpravljanje revščine, večji nadzor nad orožjem in za povrnitev pravice do splava.

Obdržala mnoge iz Bidnovega štaba

Povedala je še, da bo njeno predsedniško kampanjo vodila Jen O'Malley Dillon, ki je vodila tudi Bidnovo, obdržala bo še mnoge druge iz Bidnovega štaba.

Med drugim naj bi si prizadevala v svoje vrste pridobiti tudi Davida Plouffa, nekdanjega stratega bivšega predsednika Baracka Obame, ki se je na televiziji MSNBC v ponedeljek zelo zabaval ob misli, da se bosta na volitvah pomerila nekdanja tožilka in obsojenec za kaznivo dejanje.

Trumpa je namreč porota v New Yorku pred kratkim spoznala za krivega ponarejanja poslovnih dokumentov, Harrisova pa je bila od leta 2011 do 2017 tožilka v Kaliforniji.

Bidnov odstop in izraz podpore Kamali Harris je poživil demokrate, pohvala Bidnovi potezi pa je prišla tudi iz povsem nepričakovane smeri. Nekdanji Trumpov podpredsednik ZDA Mike Pence se je Bidnu zahvalil, da je interese države postavil nad svoje lastne, senator iz Južne Karoline in Trumpov zaveznik Lindsey Graham pa se je Bidnu zahvalil, ker je svoje življenje posvetil služenju državi.

Kamalo Harris oziroma njeno kampanjo ljudje medtem že zasipajo z denarjem. Odbor za politično akcijo Prihodnost naprej je v 24 urah dobil za 150 milijonov dolarjev zavez od bogatih donatorjev, demokratska spletna donatorska platforma ActBlue pa je v istem času zbrala kar 93 milijonov dolarjev.

Kamala Harris je ob tem sama od 880.000 posamičnih donatorjev zbrala okrog 81 milijonov dolarjev za svojo kampanjo, kar je največ v zgodovini v tako kratkem času.

Od vodilnih demokratov ji podpore sicer še nista izrekla vodja manjšine v predstavniškem domu kongresa Hakeem Jeffries in vodja senatne večine Chuck Schumer. Oba se nameravata srečati z njo v prihodnjih dneh. Je pa v ponedeljek zvečer dobila podporo največje krovne sindikalne organizacije v ZDA AFL-CIO ter številnih drugih posamičnih sindikatov. V prihodnjih dneh se bo srečala s člani sindikata avtomobilske industrije Teamsters, še poroča NBC.