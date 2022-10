Kanada namerava prepovedati vstop kar 10.000 pripadnikom iranskega režima

Kanadski premier Justin Trudeau je v petek napovedal, da bo njegova država trajno prepovedala vstop več kot 10.000 pripadnikom »morilskega iranskega režima«, vključno s pripadniki Islamske revolucionarne garde, ki jih Ottawa krivi za grozljiva dejanja nad Iranci.

Trudeau je dejal, da bo Iran uvrstil na seznam tako imenovane najmočnejše določbe kanadskega zakona o priseljevanju in beguncih, da več kot 10.000 častnikov in visokih članov garde, ki so najbolj odgovorni za ravnanje države, ne bo moglo v Kanado.

»To je najmočnejši ukrep, ki ga imamo za pregon držav in državnih subjektov,« je dejal in opozoril, da se je doslej uporabljal le proti režimom, ki so zagrešili vojne zločine ali genocid.

Osebe s seznama bodo za vedno nesprejemljive za Kanado in ne bodo smele imeti premoženja ali kakršnih koli finančnih poslov v državi, je dejal.

''Nič več umorov''. FOTO: Martin Bernetti/AFP

Trudeau je govoril o nasilju režima proti lastnim državljanom, ki protestirajo zaradi smrti Mahse Amini, ki je umrla v priporu moralne policije, ker ni bila prav oblečena oziroma ustrezno pokrita po glavi. V protestih je bilo doslej ubitih okrog 100 Irancev, protestirajo pa tudi po svetu, med drugim v Kanadi.

Trudeau je že prejšnji teden napovedal nov krog sankcij proti več deset iranskim uradnikom, vključno s pripadniki moralne policije.

Zunanja ministrica Chrystia Freeland je medtem na novinarski konferenci povedala, da je iranski režim državni podpornik terorizma, represiven in teokratski, ki zatira ženske. Zaradi tega bodo s sankcijami nadaljevali.