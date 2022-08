Kar 40 odstotkov letos zoglenelih površin v EU je v Španiji

Ogenj v Španiji še naprej kaže svojo uničujočo moč. Potem ko so v prvi polovici poletja gozdni požari največ škode povzročili v Kastilji in Léonu, najbolj prostrani španski avtonomski skupnosti, prizanesli niso niti Galiciji, Aragoniji in nekaterim drugim koncem države, je trenutno najbolj na udaru Valencia. V tej regiji na vzhodu Iberskega polotoka se gasilci spoprijemajo z dvema katastrofalnima požaroma, ki sta skupaj zajela že okoli 30.000 hektarov zemljišč.

Vreme je bilo v zadnjih dneh še enkrat več zaveznik gasilcev in hkrati tudi njihov sovražnik. Medtem ko je četrtkov dež pripomogel, da so se razmere na požarišču v Vall d'Eboju, nedaleč od letoviškega mesta Benidorm, umirile, je spremenljiv veter oteževal boj z zublji v Bejísu na severozahodu Valencie, ki je približno 70 kilometrov od istoimenske regionalne prestolnice uničil že več kot 19.000 hektarov površin.

286.000 hektarjev so letos v Španiji opustošili požari, kažejo podatki Evropskega informacijskega sistema za gozdne požare. FOTO Ander Gillenea/Afp

»Požar je ponoči počasi napredoval, razen na območjih na jugovzhodu, kjer se je razplamtel bolj agresivno,« so po poročanju agencij danes sporočile pristojne službe. Z ognjem, ki naj bi bil prisoten na večjem delu prizadetega in težko dostopnega terena, naj bi se po njihovih navedbah med drugim borilo 35 gasilskih ekip z letali. »Gre za zelo velik požar, ki se razteza na več kot 120 kilometrih, zato smo uporabili vsa sredstva, ki jih imamo na voljo, da bi ga omejili,« je za špansko javno televizijo povedal eden od poveljnikov.

Ogenj v Bejísu, zaradi katerega so morali prebivalci več bližnjih vasi zapustiti svoje domove, je izbruhnil v ponedeljek in poskrbel tudi za enega najbolj dramatičnih prizorov letošnje izredno intenzivne požarne sezone v Španiji. Na območje ognjenega besnenja je v torek popoldne namreč zapeljal hitri vlak, ki je bil iz Valencie namenjen proti severu v Zaragozo, in medtem ko je strojevodkinja zamenjala kabino in čakala na dovoljenje, da bi zaradi grozečih plamenov krenila v nasprotno smer, je med 49 potniki zavladala panika. Nekateri so ob naraščajoči temperaturi in obdani z zublji v strahu izstopili iz vagonov, pri čemer jih je več utrpelo opekline, prav tako so bili izpostavljeni visoki koncentraciji dima. Kakor je brati v medijih, naj bi bilo poškodovanih okoli 15 ljudi, šest je bilo hospitaliziranih, štirje ostajajo v zdravniški oskrbi, stanje dveh potnic je resno.

Zakaj je vlak zapeljal v »pekel« oziroma zakaj železniški promet ni bil ustavljen, še ni docela znano. Podrobnosti bi lahko osvetlili notranja in kriminalistična preiskava, po nekaterih navedbah pa naj bi bila posredi napaka v komunikaciji zaradi hitro spreminjajočih se razmer.

Dvakratnik desetletnega povprečja

V Španiji so letos našteli že skoraj 400 požarov, ki so skupaj, kakor kažejo podatki Evropskega informacijskega sistema za gozdne požare (Effis), prizadeli že več kot 286.000 hektarov ozemlja. Črne številke, ki predstavljajo okoli 40 odstotkov letošnjih zoglenelih površin v Evropski uniji, so že pred tedni presegle leto 2012, ki je dotlej veljajo za najhujše, odkar Effis vodi statistiko.

Prav tako je obseg letošnjih pogorišč, kakor navaja nacionalna televizija, skoraj dvakrat večji od desetletnega povprečja. Poleg klimatske krize, intenzivnejših in zgodnejših vročinskih valov in suše k širjenju požarov prispeva tudi zapuščanje ruralnih predelov, kjer je nekoč obdelane površine prerasla zelo vnetljiva in gorljiva goščava.