»Ker je klub G7 kreatura iz preteklosti, njegov vpliv in moč nista takšna, da bi lahko od njegovega zasedanja pričakovali kaj posebnega. Glavni vzrok za to je pomikanje svetovnega gospodarskega in političnega centra proti vzhodu.« S temi besedami je Yang Xiyu, raziskovalec na kitajskem inštitutu za mednarodne študije, napovedal 47. vrhunsko srečanje skupine največjih svetovnih gospodarstev (G7), ki bo konec tedna v angleškem mestu Cornwall.



Ker Yang ponavlja uradno stališče kitajskega partijskega vodstva, da je G7 zastarel mehanizem, ki je trčil v ledeno goro nove stvarnosti, je dnevni red bližnjega vrhunskega srečanja še najbolj podoben kamenčkom v kitajskem čevlju. A dejstvo, da bo na vrhu dnevnega reda poziv ameriškega predsednika Joeja Bidna članom kluba, naj se s skupnimi močmi uprejo čedalje večji kitajski prevladi, vodstvu v Pekingu povzroča skrbi. Klub G7 brez pomoči z vzhoda morda ne more več odpraviti napak v svetovni ureditvi, še vedno pa lahko pokvari mozaik prihodnjega sveta, ki ga že dolgo sestavlja Kitajska in se pri tem umešča v njegovo središče.