Kitajska vojska v Rusiji ni tisto, kar mislite

Kitajska vojska je že v Rusiji. Prvič so v sosednji državi hkrati trije rodovi Narodnoosvobodilne vojske (NOV). Medtem ko so bojna letala in kopenske enote že na svojih položajih, kitajske bojne ladje skupaj z ruskimi plujejo po odprtem morju.

Vse to nima nikakršne zveze ne z vojno v Ukrajini ne s povečano napetostjo okoli Tajvana, trdi kitajski vojaški strokovnjak Zhang Xuefeng, ampak je zgolj dokaz, da lahko kitajska vojska sama odloča, s kom bo izvajala vojaške vaje in kako. Gre namreč za velike manevre v Sibiriji in na ruskem Daljnem vzhodu, v katerih bodo poleg ruskih in kitajskih vojakov sodelovale še oborožene sile Indije, Belorusije, Mongolije, Tadžikistana in še nekaj drugih držav.