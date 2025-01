Kitajska diplomacija namerno izgubljena v prevodu

V nadaljevanju preberite:

Od takrat, ko sta se kitajski zunanji minister Wang Yi in ameriški državni sekretar Marco Rubio prejšnji petek prvič pogovarjala po telefonu, si strokovnjaki za diplomatsko komuniciranje in poznavalci kitajskega jezika prizadevajo prevesti ključno sporočilo, ki je bilo iz Pekinga poslano v Washington.

»Hao-zi-wei-zhi,« je Wang dejal novemu kolegu, ki ga Kitajci dobro poznajo še iz časov, ko je bil floridski senator. Rubio je bil celo uvrščen na seznam ameriških funkcionarjev, ki jim je prepovedan vstop na Kitajsko, in to zato, ker je ostro kritiziral zatiranje protestov v Hongkongu leta 2019, pa tudi zato, ker je politiko kitajske oblasti do Ujgurov v Xinjiangu poimenoval genocid.

Kitajsko-ameriške odnose tako še vedno obremenjuje prepoved, o kateri se vodstvo v Pekingu celo po imenovanju Rubia za zunanjega ministra še ni jasno izreklo, ali jo bo odpravilo ali bo še naprej veljala. Zato je treba sporočilo Wang Yija razumeti ne samo kot opozorilo ZDA kot partnericam v strateški igri strupenih pajkov, temveč tudi kot nasvet novemu državnemu sekretarju osebno.