Kitajski ekonomiji gre še slabše od pričakovanj

Kitajsko gospodarstvo je v tretjem četrtletju raslo počasneje, kot je bilo pričakovano, kažejo danes objavljeni uradni podatki. Vzrok je v konstantno ponavljajočih se izpadih električne energije, ker proizvodnja elektrike ne more zadostiti porabi tovarn, ki so bile zaradi epidemije zaprte, pa tudi v ozkih grlih dobavnih verig, izbruhih covida in zaskrbljenosti v zvezi s finančnimi težavami nepremičninskega sektorja.

Čeprav je guverner kitajske centralne banke dejal, da se državi »dobro godi«, so neodvisni ekonomisti napovedali, da vedno bolj kaže na globlje težave, ki bodo prihodnje leto Kitajski zagotovo prinesle najnižjo rast v zadnjem desetletju.

Bruto domači proizvod (BDP) se je po podatkih domačega statističnega urada v četrtletju (julij–september) povečal za 4,9 odstotka v primerjavi z letom prej, kar je manj od napovedi ekonomistov, ki so pričakovali 5,2-odstotno rast. To je tudi precej manj kot v preteklem četrtletju (aprilu in juniju), ko je BDP zrasel za 7,9 odstotka.

Rezultat je najslabši od tedaj, ko se je BDP lani z rekordnih 18,3 odstotka rasti v prvem četrtletju v tretjem četrtletju zmanjšal za 4,9 odstotka.

Dodatne težave za gospodarstvo lahko povzroči še dogajanje na kitajskem nepremičninskem trgu; nove gradnje, ki so se začele septembra, so po izračunih Reutersa upadle za 13,54 odstotka glede na leto prej, kar lahko ob dejstvu, da največji kitajski nepremičninski skupini Evergrande Group grozi nelikvidnost, nepremičninski sektor pa predstavlja 25 odstotkov BDP, celotno kitajsko gospodarstvo pripeljal v še globlji padec od pričakovanega, svari današnji Guardian in dodaja, da trenutne težave na domačem trgu za zdaj še blaži izvoz.

Kot je za Guardian dejal Julian Evans-Pritchard, višji ekonomist pri Capital Economics, se bo prihodnje leto tuje povpraševanje najverjetneje zmanjšalo, saj se bodo zaostanki naročil s časom odpravili, potrošniški vzorci po epidemiji pa se bodo tudi normalizirali. Po njegovem mnenju več kot triodstotne rasti v kitajski ekonomiji ni pričakovati.