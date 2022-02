Andrej Šter: Slovenskih klicev na pomoč zaenkrat ni

Vodja konzularnega sektorja na ministrstvu za zunanje zadeve Andrej Šter je povedal, da zankrat ni klicev slovenskih državljanov, ki živijo v Ukrajini, na pomoč. Če bodo, jim bodo pomagali.

Komunikacija z Ukrajino - tako Šter, je sicer zelo otežena. V tej državi po podatkih slovenskega zunanjega ministrstva živi med 60 in 70 slovenskih državljanov. Večinoma gre za mešane zakone, ko je eden od partnerjev Slovencev, drugi pa Ukrajinec.

»Gre za ljudi, ki so si tam ustvarili središče življenjskih interesov in se ne morejo brez težav odločiti za odhod,« je rekel Šter in dodal, da več od tega trenutno ne more povedati.

Na slovenskem zunanjem ministrstvu sicer z zaskrbljenostjo spremljajo dogodke v Ukrajini.