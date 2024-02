Ko kitajski zmaj namesto ognja bruha mraz

V nadaljevanju preberite:

Glede na to, da se Kitajska razprostira na 9,6 milijona kvadratnih kilometrih, je razumljivo, da se mora proslavljanje tradicionalnega novega leta začeti veliko prej. Tokrat je novo leto danes, a so se preseljevanja začela že teden dni prej, ko so vnaprej ocenili, da bodo med prazniki našteli rekordnih 9 milijard potovanj.