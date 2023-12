Ko zajec preplaši zmaja

V nadaljevanju preberite:

»Ko se še tako majhen problem pomnoži z 1,3 milijarde, se spremeni v velikansko težavo, prav tako se vsaka, še tako velika številka, deljena z 1,3 milijarde, spremeni v malenkost.«

Na to opazko nekdanjega kitajskega premiera Wen Jiabaa je Huang Yanzhong, strokovnjak za svetovno zdravje pri mislišču Svet za zunanje odnose, spomnil v eseju, v katerem opozarja, kako je pandemija covida-19 v določenem trenutku zajela več kot milijardo prebivalcev Kitajske in kako je koronavirus, pomnožen s to visoko številko, zagrozil, da bo prerasel v problem, ki ga ne bo mogel nihče več odpraviti.