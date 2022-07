Kolonizacija se je začela s papeško doktrino

V nadaljevanju preberite:

Papež Frančišek je sklenil dolgo, občutljivo, zanj tudi boleče potovanje po Kanadi, ki mu je sam rekel spokorniško. Potovanje opravičevanja za zlorabe, tudi zločine cerkvenih ljudi v 19. in 20. stoletju, ko je Cerkev bedela nad internati, v katerih so otrokom staroselcev na silo jemali jezik in prihodnost.

Med molitvami, opravičili, tudi spravnimi dejanji se je kot brezno odprlo še vprašanje začetkov kolonizacije. Začelo se je s papeško doktrino, so zatrdili, ki je v 15. stoletju dovolila velesilam, da so zavzele ozemlja, ki ne pripadajo nikomur.

Napis, naj Cerkev prekliče doktrino, ki je povzročila osvajanje ozemelj in pripeljala do prisilnega pokristjanjevanja vsega sveta, se je pojavil tudi na enem izmed krajev, ki jih je obiskal papež.