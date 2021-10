Komunizem na kredit

V nadaljevanju preberite:

Ko je nastala družba Hengda, ki je pozneje dobila svoje angleško ime Evergrande, je v mestih živelo nekaj manj kot 40 odstotkov kitajskega prebivalstva. To so bila leta še enega velikega preobrata, v katerem se je Kitajska obrnila stran od svoje zgodovine, med katero je bil prav ruralni značaj cesarstva bistvo njegove moči. Nikoli, vse do zadnje dinastije Qing (ki je trajala od leta 1644 do 1911), država ni uvažala hrane z območij zunaj Velikega zidu in prav poljedelstvo je bilo tista utež trdnosti in zagotavljanja kontinuitete, na katero je računal tudi Mao Zedong.