Kongresnik slovenskega rodu Gosar tarča kritik zaradi objave na twitterju

Ameriški republikanski kongresnik iz Arizone Paul Gosar je na svojem profilu na twitterju objavil animirani video, na katerem z mečem udari svojo demokratsko kolegico iz New Yorka Alexandrio Ocasio-Cortez. Ta je Gosarja zatem označila za grozljivega člana ameriškega kongresa, s katerim dela.

Menila je tudi, da posledic ne bo, saj ga vodja republikanske manjšine Kevin McCarthy pri takšnih izpadih spodbuja.

Na Trumpovi strani

Gosar je znan podpornik nekdanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa, ki je del preiskave napada na kongres 6. januarja. Preiskovalni odbor ga sumi, da je sodeloval pri oviranju potrditve izida predsedniških volitev med Trumpom in demokratom Joejem Bidnom.

Slovenski predsednik Borut Pahor ga je leta 2019 odlikoval z zlatim redom za zasluge, in sicer za prispevek in sodelovanje pri krepitvi odnosov med Slovenijo in ZDA.

Demokrat iz Kalifornije Ted Lieu je Gosarjevo objavo označil kot bolno obnašanje in dodal, da bi kjerkoli na delovnem mestu v ZDA za tako objavo sledila odpoved delovnega razmerja.

Gosar je video objavil v nedeljo in twitter ga je označil kot neprimernega, vendar ga ni umaknil. »Objava krši pravila glede sovražnega obnašanja, vendar je morda v interesu javnosti, da ostane dostopna,« so sporočili s twitterja.

Video je predelana japonska animirana serija, ki prikazuje agente na meji in migrante ter animirane karakterje z glavami kongresnikov. Gosarjev karakter z mečem udari po vratu karakter Ocasio-Cortezove.