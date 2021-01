Korona navzgor, premier navzdol

V prispevku preberite:

Na Japonskem so v zadnjih dneh zabeležili več kot tri tisoč novih primerov okužbe, v Tokiu pa so imeli v ponedeljek 884 na novo obolelih za covidom-19. Suga je tarča velikanskih pritiskov, saj se vse bolj zdi, da nima pravega odgovora na dilemo desetletja: kako hkrati zaščititi zdravje ljudi in gospodarstvo. Njegova priljubljenost nezadržno upada. Medtem ko je bil še septembra deležen podpore dveh tretjin anketiranih državljanov, je njegova priljubljenost prejšnji teden zdrsnila na skrb vzbujajočih 42 odstotkov. To je tudi slabo znamenje za volitve, napovedane za oktober. Suga bi se utegnil uvrstiti na seznam japonskih premierov, katerih mandat je trajal manj kot leto dni.