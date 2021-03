Koronavirus se je verjetno prenesel na človeka prek neznane živali

Zelo malo verjetno, da bi virus ušel iz laboratorija

Verjetno do zelo verjetno je, da se je novi koronavirus na človeka prenesel z netopirja prek druge živali gostiteljice, so ugotovili mednarodni strokovnjaki pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in njihovi kitajski kolegi. Možnosti, da bi virus ušel iz laboratorija, niso povsem izključili. Poročilo bodo objavili v torek.Strokovnjaki verjamejo, da virus sars-cov-2, ki povzroča koronavirusno bolezen 19, izvira iz netopirjev. Ena od hipotez, ki so jih proučevali, je, da je virus preskočil neposredno z netopirjev na ljudi. Ta teorija je »možna do verjetna«, piše v končnem poročilu, ki ga je pridobila francoska tiskovna agencija AFP.Verjetnejša hipoteza je po njihovem mnenju, da je virus najprej preskočil na drugo žival , ki je nato okužila ljudi. »Čeprav so bili najtesneje povezani virusi najdeni v netopirjih, je evolucijska razdalja med temi virusi v netopirjih in virusom sars-cov-2 ocenjena na več desetletij, kar kaže na manjkajočo povezavo,« so pojasnili.»Scenarij, ki vključuje prenos prek vmesnega gostitelja, je verjeten do zelo verjeten,« so zapisali v poročilu, ki bo uradno objavljeno v torek. Niso sicer ugotovili, prek katere živali je virus preskočil na človeka.Po njihovih besedah je možen tudi prenos prek zamrznjene hrane, saj se zdi, da lahko virus preživi na temperaturah pod lediščem.Strokovnjaki so pozvali k nadaljnjim raziskavam na podlagi teh treh teorij. Pri tem je treba obravnavati širše območje in več držav, so poudarili.Proučevali so sicer tudi možnost, da bi novi koronavirus ušel iz laboratorija, kar je trdil nekdanji ameriški predsednik. Pojasnili so, da pred decembrom 2019 v laboratorijih ni bilo virusa, ki bi spominjal na sars-cov-2. Izpostavili so tudi visoke varnostne standarde v laboratorijih v kitajskem Wuhanu. »Laboratorijski izvor virusa je zelo malo verjeten,« so poudarili.Generalni direktor WHOje potrdil, da so poročilo prejeli ta konec tedna. »Vse hipoteze ostajajo odprte, glede na to, kar sem prebral v poročilu,« je povedal na današnji novinarski konferenci v Ženevi. Dodal je, da je treba nadaljevati njihovo proučevanje. Več bo povedal, ko bo podrobneje pregledal poročilo.Pojasnil je, da bo v torek potekalo srečanje mednarodnih strokovnjakov in predstavnikov 194 članic WHO, po katerem bodo poročilo tudi objavili na spletni strani organizacije. »Prebrali bomo poročilo in razpravljali o njegovi vsebini ter nadaljnjih korakih s članicami,« je povedal Ghebreyesus po poročanju AFP. Strokovnjaki bodo ugotovitve predstavili tudi na novinarski konferenci.Strokovna skupina pod okriljem WHO se je na Kitajskem, kjer so skupaj s kitajskimi kolegi preiskovali izvor virusa, mudila v drugi polovici januarja in v začetku februarja. Obisk je bil sicer diplomatsko zelo zapleten in so ga že pred samim začetkom spremljali pomisleki o prikrivanju in olepševanju dejstev kitajskih oblasti. Njegovo relevantnost je postavilo pod vprašaj že samo dejstvo, da je sledil več kot leto dni po izbruhu virusa, za kar naj bi bilo krivo zavlačevanje kitajske strani.