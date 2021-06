Lastnik Amazona bo potoval v vesolje s svojim plovilom

Lastnik Amazona Jeff Bezos se je odločil, da bo sam potoval z vesoljskim plovilom svojega podjetja Blue Origin, ki bo predvidoma 20. julija opravil prvi potniški polet v vesolje. Pridružil se mu bo brat Mark in zmagovalec natečaja za prost sedež. Dražba za sedež se bo končala konec tedna. Dosedanja ponudba je 2,8 milijona dolarjev.



Izbrani datum vesoljskega poleta je 52. obletnica prvega pristanka človeka na Luni misije ameriške vesoljske agencije Nasa Apollo 11.



»Želim na ta polet, ker je to nekaj kar sem si želel vse življenje,« je sporočil Bezos v videoposnetku, ki ga je objavil na Instagramu. Njegov brat Mark je v istem videu dejal, da tega ni pričakoval in dodal, da gre za izjemno priložnost, da se poda na to pustolovščino s svojim bratom.



Vesoljsko plovilo New Shepard, ki bo poneslo kapsulo s posadko in turiste do roba vesolja, je doslej opravilo že več kot deset uspešnih testnih poletov, a vse brez potnikov. Nazadnje aprila iz kompleksa Blue Origin v Teksasu.



Na vesoljskem plovilu New Shepard, poimenovanem po prvem Američani v vesolju Alanu Shepardu, je lahko šest oseb. Poletelo bo več kot sto kilometrov v zrak tja do roba atmosfere oziroma vesolja za občutek breztežnosti. Plovilo ima velika okna, ki ponujajo lep razgled na vse, kar se dogaja spodaj.



Bezos je Blue Origin ustanovil leta 2000, še vedno pa je povsem v njegovi lasti. Financira ga z občasno prodajo svojih delnic Amazona.



Po Bezosovi napovedi za polet v vesolje je završalo na spletnih družbenih medijih, tudi s provokacijami drugega milijarderja, ki ima v lasti vesoljsko podjetje, Elona Muska. Ta se še ni odločil, da bi sam preizkusil nosilno raketo falcon svojega podjetja SpaceX, ki že vozi tovor in astronavte na Mednarodno vesoljsko postajo.

