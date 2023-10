Lokalne oblasti pozivajo k razglasitvi ekološke katastrofe

Požar, ki je v sredo izbruhnil v tovarni za reciklažo plastike v Osijeku na Hrvaškem, je pod nadzorom, grožnje, da bi se znova razširil, ni več, problem ostaja dim, sta danes sporočila predsednik osiješko-baranjske županije Ivan Anušić in župan Osijeka Ivan Radić. Napovedala sta, da bosta vlado pozvala k razglasitvi ekološke katastrofe.

Kot je danes po ogledu požarišča v tovarni za reciklažo plastike Drava International dejal Anušić, največji problem ostaja intenziven dim, ki se širi glede na smer vetra, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

»To je trenutno največja težava, spremljamo vremensko napoved in gibanje vetra, saj se bo kadilo še dva ali tri dni. Gasilci bodo danes začeli zasipavati, da preprečimo nadaljnje širjenje dima,« je pojasnil.

Zaradi neverjetne vročine se je zaščitna oprema gasilcev dobesedno topila. FOTO: Borna Jaksic/Pixsell

Napovedal je, da bo skupaj z Radićem danes vladi poslal pismo, v katerem bosta zahtevala razglasitev ekološke katastrofe zaradi posledic požara na območju.

»Čakamo na poročilo o škodi zaradi požara in dima in menim, da je treba razglasiti ekološko katastrofo, za kar bomo danes poslali zahtevo na vlado. Videti je treba celoten obseg te katastrofe, predvsem zaradi dima, ki se že več kot 24 ur vali s požarišča in onesnažuje ne le zrak, ampak tudi zemljo,« je dodal Anušić.

Obsežni požar, ki je v sredo izbruhnil na odprtem odlagališču plastike osiješkega podjetja, je gasilcem uspelo omejiti v v sredo zvečer, vendar plastika še vedno gori, poročajo hrvaški spletni portali.

Vzrok požara še vedno ni znan. V sredo ga je gasilo približno 200 gasilcev, gost črn dim pa je dosegel tudi Bosno in Hercegovino. Med gašenjem so bili poškodovani trije gasilci, od tega eden huje.

Tamkajšnje oblasti so v sredo prebivalce pozvale, naj se zaradi možnih škodljivih učinkov plinov ne zadržujejo na prostem, čeprav naj bi bili kakovost zraka in vode kljub gorenju plastike na območju zadovoljivi.