Lukašenko: EU noče izpolniti dogovora

Razmere na belorusko-poljski meji so se večinoma umirile, le manjše skupine migrantov se še poskušajo na silo prebiti v EU. Ni se pa umirila retorika. V Varšavi še vedno govorijo o največjem poskusu destabilizacije Evrope in grozijo s popolnim zaprtjem meje z Belorusijo, v Minsku pa Bruselj obtožujejo, da noče izpolnjevati nedavnega dogovora med nemško kanclerko Angelo Merkel in beloruskim voditeljem Aleksandrom Lukašenkom.