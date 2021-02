8.43 Nizozemski parlament potrdil zakon o policijski uri

Uvedba policijske ure je naletela na močan odpor javnosti in sprožila najhujše nemire v državi v zadnjih desetletjih. FOTO: Piroschka Van De Wouw/Reuters

7.36 Macron predlagal načrt za odpravo neravnovesja pri delitvi cepiv

7.04 Francija sredi pandemije gradi nove kinodvorane

Nizozemski poslanci so v četrtek potrdili predlog zakona o policijski uri. Vlada, ki je predlog v parlament vložila po hitrem postopku, želi z zakonom zaobiti odločitev sodišča o odpravi tega ukrepa. Nizozemska vlada je policijsko uro v nočnem času od 21. ure do 4.30 uvedla 23. januarja. Prihodnji teden bo odločala, ali bo ukrep, ki se bo iztekel 2. marca, podaljšala. O predlogu zakona bo danes odločal še senat, pričakovati pa je tudi odločitev prizivnega sodišča o pritožbi vlade na odredbo prvostopenjskega sodišča o odpravi policijske ure. Nizozemski premierje dejal, da bo njegova vlada počakala na odločitev sodišča, preden bo uveljavila zakon. »Borimo se z eno največjih kriz po vojni. Ta neposredno vpliva na našo varnost, neposredno vpliva na javno zdravje in na tisoče ljudi je umrlo,« je med burno razpravo v parlamentu dejal Rutte. Po njegovem mnenju je policijska ura nujna. Dodal je, da ni optimističen, da bodo lahko ta ukrep sprostili kmalu.Sodišče je poseglo v vladne ukrepe za boj proti novemu koronavirusu minuli torek, ko je odločilo, da mora vlada takoj odpraviti policijsko uro, saj da ni dokazala posebnih okoliščin, ki so potrebne za uvedbo tovrstnega ukrepa brez odobritve parlamenta.Prizivno sodišče je po pritožbi vlade še isti dan povozilo to sodbo in odločilo, da policijska ura ostane v veljavi do današnje celovite obravnave zadeve. Opozicijski poslanci so bili kritični do Rutteja, kako se je lotil zadeve, saj po januarskem odstopu opravlja le tekoče posle do volitev prihodnji mesec.Francoski predsednikje Evropo in ZDA pozval, naj državam v razvoju nujno pošljejo do pet odstotkov zalog cepiva proti koronavirusu, češ da nepoštena delitev cepiv utrjuje globalno neenakost. Veliko večino cepljenj so doslej izvajale visokorazvite države, pred petkovim virtualnim vrhom svetovnih voditeljev G7 pa je predlagal načrt za odpravo neravnovesja. Iz Bele hiše so sporočili, da bo ameriški predsednikobjavil namero v višini štiri milijarde ameriških dolarjev za financiranje globalne sheme delitve cepiv, znane kot Covax. Tudi britanski premier, ki bo vodil srečanje, naj bi presežek odmeril Covaxu.»Ne govorimo o nemudni razdelitvi milijarde doz ali o milijardah evrov,« je pojasnil Macron. »Gre za pospešeno dodeljevanje do petodstotnega deleža cepiv, ki jih imamo, kar pa ne bo spremenilo naših kampanj cepljenja.« Francoski predsednik je po poročanju BBC dejal, da je nemška kanclerkapodprla evropsko pobudo o delitvi cepiv in dodal, da upa, da bo dobil tudi podporo ZDA. Pojasnil je, da je le deset držav izvedlo 75 odstotkov vseh cepljenj po svetu, medtem ko 130 držav še ni prejelo niti enega odmerka. Bogatejše države obtožujejo, da kopičijo cepiva na račun revnejših. Države, kot so Združeno kraljestvo in Kanada, so že večkrat naročile dovolj odmerkov za cepljenje celotnega prebivalstva.Zdravstveni strokovnjaki trdijo, da lahko, če cepiv ne bomo delili bolj pravično, minejo leta, preden bo koronavirus pod nadzorom na globalni ravni. Doslej se je po vsem svetu z novim koronavirusom okužilo vsaj 110 milijonov ljudi, več kot 2,4 milijona pa jih je umrlo, kažejo podatki Univerze Johnsa Hopkinsa.Pandemija koronavirusa se morda ne zdi dober čas za gradnjo novih kinodvoran, v Franciji pa bo za opustitev strasti do velikega platna potrebnega nekaj več od virusa. V dolini Loare namreč gradijo novi multipleks, v gradnji ali prenovi pa je še nekaj kinov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.