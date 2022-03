Manjkajoči člen v globalni verigi groženj

V nadaljevanju preberite:

Severna Koreja je do zdaj najmočnejši izstrelek poslala v zrak v trenutku, ko se je ameriški predsednik sestal z voditelji Nata, in to je bilo po vsej verjetnosti naključje; vse drugo v tej grožnji je bilo skrbno načrtovano.

S prvim medcelinskim balističnim izstrelkom po skoraj petih letih je Severna Koreja včeraj dopolnila jedrsko grožnjo Zahodu, ki te dni prihaja iz Moskve. Težko je ugotoviti, ali je vodstvo v Pjongjangu izkoristilo trenutek, ko so ZDA in Evropa osredotočene na Ukrajino, ali je hotelo s tem pritegniti pozornost nase, vendar je testiranje rakete – katere domet in moč močno presegata vse, kar je do zdaj pokazala ta država – napetost v trenutku povečalo do svetovne razsežnosti.